Tusinaan venynyt tappioputki oli liikaa – Buffalo Sabres irtisanoi päävalmentajansa

Jääkiekon NHL-liigan pahnanpohjimmainen Buffalo Sabres antoi keskiviikkona potkut päävalmentajalleen Ralph Kruegerille, kun joukkue oli kärsinyt 12. peräkkäisen tappionsa taivuttuaan New Jerseylle 2–3. Suomalaispakkien Rasmus Ristolaisen ja Henri Jokiharjun seuraa luotsaa nyt Kruegerin apuvalmentajana toiminut Don Granato.

Sabres on koonnut 28 pelistään vain 16 pistettä. Tusinan peräkkäistappion ohella viime aikoja rumentaa karu tilasto: 18 viime pelistään Sabres on hävinnyt 16. Buffalon taaperrus on jatkunut jo pitkään, sillä joukkueella on pisin aika viimeisimmästä pudotuspelivierailustaan (2011).

Sveitsin jääkiekkomaajoukkuetta aikoinaan pitkään valmentanut ja myös jalkapallon Englannin Valioliigan Southamptonin puheenjohtajana ollut kanadalais-saksalainen Krueger, 61, tuli Sabresin valmentajaksi kaudeksi 2019–20. Hän on kolmas tällä kaudella potkut saanut NHL-päävalmentaja. Aiemmin lähtöpassit saivat Montrealin Claude Julien ja Calgaryn Geoff Ward.

