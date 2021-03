Ässien pitkä tappioputki katkesi vihdoin – Tappara ei lähelläkään parastaan Porissa

Ässien ja Tapparan ottelu Porin keskiviikkoillassa ei ollut täynnä tunteita ja vaarallisia tilanteita. Porilaisille tärkeintä pelissä oli lopputulos. Ässät sai katkaistua peräti kymmenen ottelun tappioputkensa. Se tuli niukimmalla mahdollisella voitolla lukemin 1–0.

Ässien Linus Söderström torjui nollapelissään 21 kertaa. Ottelun ainoan maalin teki puolustaja Teemu Vuorisalo kolmannen erän alussa.

– Monta peliä olemme ottaneet turpaan ja fiiliskin on ollut sen mukainen. Ei ollut tälläkään kertaa 60-minuuttinen mitään pelkillä ruusuilla tanssimista. Jouduttiin laittamaan ihan kaikki likoon ja nyt tuntuu hyvältä, Vuorisalo sanoi.

Ässillä on edessä edelleen valtava urakka, jos joukkue haluaa päästä pudotuspeleihin. Sport on kahdeksan pisteen päässä edessä, ja joukkueiden pelimäärä on sama. Vuorisalolla riittää kuitenkin edelleen uskoa.

– Ilmoittauduimme voitolla takaisin peliin mukaan, hän totesi.