Kalle Samooja pelasi torstaina vahvan avauskierroksen golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Kenian Nairobissa. Samooja käytti avauskierrokseensa 65 lyöntiä ja on tuloksessa –6. Hän jakaa kakkossijaa kuuden muun pelaajan kanssa.

– Hyvä veto tänään kaikin puolin. Tuli oltua pelin päällä hyvin heti alusta lähtien. Tuli lyötyä paljon rautoja oikeaan mittaan, ja putterikin oli sopivan lämmin, Samooja sanoi tiedotteessa.

Samoojan kierrokseen mahtui par-tulosten lisäksi seitsemän birdieä ja yksi bogi.

Tapio Pulkkanen käytti avauskierrokseensa 72 lyöntiä ja on tuloksessa +1. Hän on jaetulla 96. sijalla. Kilpailun kärjessä on Ranskan Benjamin Hebert, joka on tuloksessa –7.