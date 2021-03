LP Kangasalan naisten lentopallon mestaruusliigajoukkueessa on todettu koronatartunta ja joukkue on asetettu karanteeniin, Lentopalloliitto tiedotti. LP Kangasalan oli tarkoitus kohdata Kuusamo toisessa välieräottelussa tänään ja mahdollisessa kolmannessa ottelussa huomenna, mutta ottelut on peruttu.

Lentopalloliiton pääsarjaryhmän aiemman päätöksen mukaan pudotuspelijoukkueen pelit päättyvät, jos joukkue ei voi viranomaismääräysten takia pelata sarjaohjelmaan merkittyjä pelejä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomainen on asettanut LP Kangasalan 14 vuorokauden karanteeniin. Joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi. Lentopalloliitto ilmoittaa tiedottavansa liigan jatko-ohjelmasta saatuaan lisätietoja.