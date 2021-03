Kärpät selätti viimein KalPa-peikkonsa – tulikuuma Tuukka Tieksola ratkaisijana

Kauden kolme aiempaa kohtaamistaan KalPalle hävinnyt Oulun Kärpät haki viimeisellä Kuopion visiitillään vihdoin voiton kukistamalla KalPan jatkoajan jälkeen 3–2. Kärppien ratkaisijaksi nousi maaliskuun aikana tulikuumaan vireeseen noussut Tuukka Tieksola, 19.

– Kyllä kaikki tiesivät, ettei oltu pistettäkään KalPalta saatu ja kova joukkue tulee vastaan. Ehkä se vähän eri tavalla antoi virtaa meille, Tieksola kertasi.

KalPa aloitti jääkiekkoliigan ottelun vahvasti ja iski ottelun avauserään kahdesti, mutta Kärpät nousi toisen erän puolivälissä kahdella pikamaalilla tasoihin. Maaliskuun yhdeksässä ottelussa tehot 5+5 nakutellut Tieksola napautti jatkoaikaratkaisun Henrik Tikkasen torjumasta irtokiekosta.

– Kova itseluottamus on tällä hetkellä. Siinä on vierellä pari aika huippujätkää, ja meillä on kemiat kohdanneet tosi hyvin, Tieksola selvitti hurjaa kevätvirettään kokeneiden Mika Pyörälän ja Cody Kunykin rinnalla.

KalPa on ajautunut maaliskuussa ahdinkoon, sillä tappio oli sille jo viides peräkkäinen.