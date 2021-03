LP Viesti eteni naisten lentopallofinaaleihin

Tomi Lemminkäisen valmentama LP Viesti voitti lauantaina Salossa Hämeenlinnan Lentopallokerhon 3–1 naisten Mestaruusliigan välierissä ja eteni finaaleihin Kuusamon Pölkkyä vastaan voitoin 2–1.

Finaalipaikka on LP Viestille jo 12. peräkkäinen. Finaalit alkavat Salossa ensi tiistaina ja jatkuvat Kuusamossa perjantaina. Jos voitot ovat tasan, mestaruuden ratkaiseva ottelu pelataan Salossa maanantaina 29. maaliskuuta.

– Some on ollut armoton, mutta yritämme keskittyä loppuotteluihin parhaan kykymme mukaan. Maanantaina lähdetään Kuusamosta 11 pelaajan voimin kohti Saloa. Polina Malik on toipunut vatsataudista ja lähtee mukaan, sanoi Pölkyn valmentaja Tuomas Alatalo.

LP Viestin tehokkaimmat pelaajat lauantaina olivat Anniek Siebring ja Iina Andrikopoulou 21 pisteellä. Noora Kosonen teki 12 pistettä. Olena Leonenko oli 19 pisteellä Hämeenlinnan tehokkain.

Pelaajista Kososelle finaalit ovat uran kahdeksannet ja passari Viktoriia Tuchashvilille kuudennet. Kososella on viisi mestaruutta ja Tuchashvilillä neljä.

Koska LP Kangasala joutui perjantaina jättämään välierät kesken koronan takia ja luovuttamaan välieräsarjan Pölkylle, ei pronssiotteluita pelata. Hämeenlinnan pelaajat sekä taustajoukot saivat Salossa pronssimitalit.