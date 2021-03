Brighton syvensi Newcastlen tuskaa Valioliigassa

Jalkapallon Englannin Valioliigan lauantain ainoassa ottelussa Brighton oli tyly isäntä Newcastlelle. Kumpikin joukkue tarvitsi kipeästi pisteitä tehdäkseen eroa putoamisviivaan. Brighton oli joukkueista terävämpi ja poistui ottelusta voittajana maalein 3–0.

Ottelun avausmaali syntyi ensimmäisen puoliajan lisäajalla, kun Brightonin Leandro Trossard sai pitkän syötön Joel Veltmanilta. Trossard harhautti pari Newcastlen pelaajaa ja laukoi pallon noin 20 metristä takakulmaan.

51. minuutilla Trossard antoi keskiviivan paikkeilta ristipallon rangaistusalueen tuntumaan Danny Welbeckille. Tämä leikkasi keskelle ja laukoi tilanteeksi 2–0. Loppunumerot 3–0 viimeisteli Neal Maupay Pascal Grossin keskityksestä 68. minuutilla.

Ottelun ensimmäisen puoliajan lopulla nähtiin ikävä tilanne, kun Brightonin Yves Bissouma ja Newcastlen Isaac Hayden törmäsivät kohtalokkaasti. Hayden loukkaantui vakavasti ja hänet kannettiin kentältä paareilla.

Newcastlelle ottelu oli kuudes peräkkäinen ilman voittoa. Se on sarjataulukossa sijalla 17 kaksi pistettä Fulhamia edellä, joka on ensimmäisellä putoajan paikalla. Brighton on sarjassa sijalla 16, mutta kasvatti voiton myötä eron Newcastleen neljään pisteeseen.