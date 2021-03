Painija Arvi Savolainen on kasvanut miehen mittoihin – lunasti lauantaina Suomelle maapaikan Tokion olympialaisiin

Lahden Ahkeran nyt 22-vuotias painija Arvi Savolainen lunasti lauantaina Suomelle perin uljaasti kreikkalais-roomalaisen painityylin 97-kiloisten maapaikan Tokion olympialaisiin. Raamikas Savolainen ruotaisi Italian harteikkaasta Nikoloz Kakhelashvilistä korkealla takavyöheitolla nätisti neljä pistettä. Hätäilemätön Savolainen ei nytkään hellittänyt kamppailun viimeisellä minuutilla.

Molskimelskeen edellä Savolainen mietiskeli budapestiläisessä saunassa. Häntä kiusasi nälkä ja jano. 100 kilon siviilipainostaan Savolaisen piti pudottaa kolme kiloa. Siihen Savolainen pystyi.

Ennen kilpailupäivää hyvin päämäärätietoinen Savolainen ei saanut unta. Otteluissa aina rauhallinen Savolainen jännitti. Hän ymmärsi kannattelevansa painin olympiapaikkaa vankoilla harteillaan.

– Olympialaisista olen haaveillut kauan. Niitä olen miettinyt. Miettiminen korostui nyt olympiakarsintaturnauksen alla. Painija ei voi muualla kokea niin suurta urheilun juhlaa kuin mitä olympialaisissa, niihin kisoihin ei mennä itse ilmoittautumalla eikä kättä heiluttaen, Savolainen sanoo.

Savolaisen nyt Euroopan olympiakarsinnoissa painima olympiapaikka on maapaikka. Sitä ei ole korvamerkitty kenellekään. Savolainen on vahvoilla olympiaretkeen Tokioon, mutta hänen niskaansa hengitetään. Elias Kuosmanen on myös meritoitunut suomalaispainija 97-kiloisiin.

"Painijaksi tullaan painimalla"

Savolainen on elänyt painia ja painille niin hyvin kuin hän on korona-aikana suinkin vain voinut. Hän on nostanut puntteja ahnaasti, hän on juossut itseään säästämättä, mutta etenkin hän on paininut.

– Painijaksi tullaan painimalla. Painijan on alati etsittävä treenivastustajia maapallon eri kulmilta; olen osallistunut kestoleireihin nyt muun muassa Kroatiassa ja Unkarissa. Leireillä on ollut painijoita 20 eri maasta, useammastakin, Savolainen selvittää.

Nuorten arvokisoista hurjasti mitaleja rohmunnut Savolainen oli nuorvuosinaan ikäisiään vantterampi. Nyt hän on vääjäämättä kasvanut miesten mittoihin myös henkisesti. Savolaisella on tie auki tähtiin.

Suomalaispainijat ovat virallisissa olympialaisissa hankkineet huikeat 83 mitalia. Tokiossa on mahdollista lisätä mitalimäärää. Painiliiton vastuuvalmentaja Marko Yli-Hannuksela otti molskilta kaksi olympiamitalia: olympiapronssia Sydneystä vuonna 2000 ja olympiahopeaa Ateenasta vuonna 2004. Jälkimmäinen mitali on Suomen viimeisin painin olympiamitali.

Olympiamitalit ovat totta, mutta ne ovat menneisyydestä.

– Selkä seinää vasten tässä kyllä oltiin, Arvi purki jännitteitä muiltakin kuin itseltään, myös minulta, Yli-Hannuksela lausahti puhelimeen Budapestista.

Savolainen ottelee vielä sunnuntai-iltana olympiakarsintaturnauksen loppuottelun.