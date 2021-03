Päävalmentaja Kanerva julisti tukensa Kamaralle: "I stand with you Glen"

Miesten jalkapallomaajoukkueen ja skottiseura Rangersin pelaaja Glen Kamara sai sunnuntaina tukiviestin Huuhkajien päävalmentajalta Markku Kanervalta. Kamaran ympärillä on kohistu viime päivät, sillä Kamara kertoi Slavia Prahan Ondrej Kudelan solvanneen häntä rasistisesti torstaina pelatussa Eurooppa-liigan ottelussa.

- Rasismi ei kuulu urheiluun eikä jalkapalloon missään muodossa. Palloliitto, minä, joukkueen tausta ja pelaajat tuomitsemme kaiken muotoisen rasismin. Meillä Huuhkajissa on erilaisista taustoista tulevia pelaajia, joka on ehdottomasti rikkaus. Yksi pelaajistamme, Glen Kamara, joutui rasistisen solvauksen kohteeksi, ja se on todella järkyttävää ja tuomittavaa, Kanerva sanoi maajoukkueiden Twitter-tilin videossa.

– Sen haluan vain sanoa, että I stand with you Glen (seison rinnallasi Glen).

Kamara on Huuhkajien joukkueessa, joka aloittaa MM-karsinnat keskiviikkona kotiottelulla Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.