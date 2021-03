Ulkomaalaiset eivät jää vaille kannustusta Tokion kisoissa

Kesäolympialaisten järjestäjät vakuuttavat, etteivät ulkomaiset urheilijat jää Tokion kisoissa vaille kannustusta ulkomaisten kisaturistien sulusta huolimatta. Järjestäjät vahvistivat lauantaina, ettei kisoihin päästetä koronapandemian takia yleisöä ulkomailta.

Kisojen urheilujohtaja Mikako Kotani vetoaa japanilaiskatsojiin, jotta nämä huolehtisivat myös ulkomaisten urheilijoiden kisatunnelmasta.

– Haluan varmistaa, ettei kenestäkään tunnu kisapaikoilla, että paikalla on vain japanilaisten urheilijoiden faneja. Japanilaiset ovat sitoutuneet reilun pelin sääntöihin ja pitävät vieraanvaraisuutta suuressa arvossa, Kotani kertoi.

– Haluamme vielä korostaa japanilaisten katsojien tietoisuutta siitä, että Tokion täytyy edustaa ensi kesänä koko maailmaa.

Ulkomaisten kisavieraiden sulku toteutetaan ensi kertaa nykyaikaisten olympialaisten historiassa. Näillä näkymin kisoihin kuitenkin kutsutaan rajoitettu määrä kutsuvieraita ankarin turvamääräyksin.

Tokion olympialaisten toimitusjohtaja Toshiro Muto kertoi, etteivät järjestäjät ole vielä tehneet lopullista päätöstä urheilijoiden perheenjäsenten mahdollisuudesta saapua kisoihin.

– Toistaiseksi kuitenkin tarkastelemme tätä ryhmää samoin kuin muita ulkomaisia kisaturisteja, Muto kertoi.

Näillä näkymin kisoihin on tulossa ulkomailta noin 500 vapaaehtoistyöntekijää. Kyse on henkilöistä, joilla on "erityisiä taitoja", joiden avulla järjestelyt onnistuvat sujuvasti.

Olympialaisten soihtuviesti lähtee liikkeelle Fukushimasta torstaina ja olympiatulta kuljetetaan Japanissa 121 päivän ajan ennen kuin kisat alkavat 23. heinäkuuta.