Pukki ja kaikki muutkin Huuhkajat tiiviisti Glen Kamaran rinnalla: "Minkäänlainen rasismi ei kuulu urheiluun, futiskentälle eikä minnekään"

Miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa tiivistahtisen vuotensa keskiviikkona, kun Bosnia-Hertsegovina asettuu Olympiastadionilla vastaan MM-karsintojen avausottelussa.

Huuhkajaryhmä kokoontui porukan tultua Helsinkiin, ja ilmeet olivat sekä iloiset että vakavat. Glen Kamara kertoi viime viikolla joutuneensa rasistisen solvauksen kohteeksi seurajoukkueensa Glasgow Rangersin ottelussa Slavia Prahaa vastaan, ja tapaus on herättänyt kohua Suomen ulkopuolellakin.

Median eteen tullessaan Huuhkajat pitivät paitoja, joissa oli Kamaran kuva ja teksti "I Stand With Glen". Norwichin hyökkääjätähti Teemu Pukki kertoi, kuinka Kamaran kokema vääryys nousi esille Englannissakin isosti. Yleensä hyvinkin rauhallisen Kamaran reaktio Slavia-pelaajan sanoihin kertoi Pukin mielestä paljon.

– Minkäänlainen rasismi ei kuulu urheiluun, futiskentälle eikä minnekään. Tosi harmi, että tuollaista tapahtuu vielä. Mitä nyt oppinut Gleniä tuntemaan vuosien aikana, niin tuollaista reaktiota ei häneltä saa jos ei siellä ole jotain oikeasti sanottu. Todella väärin että tuollaista tapahtuu, toivottavasti asialle oikeasti tehdään jotain, Pukki sanoi.

Ryhmän tiiviillä yhteishengellä on käyttöä keskiviikkoiltanakin, sillä Bosnia-Hertsegovinaa vastaan luvassa on Pukin mukaan varmasti tiukka peli. Suomella on kuitenkin hänen mukaansa kaikki aseet voittoon.

Kärkimiehen vireestä ei ainakaan pitäisi jäädä uupumaan: 22 liigamaalia tällä kaudella, niistä 11 kymmenessä viime pelissä. Ja Norwich on vahvasti kiinni paluussa Valioliigaan, Mestaruussarjan selkeänä kärkijoukkueena.

– Olemme pelanneet tosi hyvää futista. Tulokset ruokkivat itseluottamusta, ja olemme mielestäni pystyneet parantamaan koko ajan. Ja käännetty paljon tiukkoja pelejä voitoksemme, Pukki iloitsi.

– Itsellä tullut hyvin maaleja. Oli vähän vaikeampaa, kun oli pientä loukkaantumista, mutta siitä kun pääsi eroon ja tuli muutama maali, sai hyvän fiiliksen ja siitä on sitten jatkettu.

– Tällä hetkellä on tosi siistiä pelata. Tietää, että joka pelissä tulee ne paikat, pitää vain itse tehdä ne maalit sitten.