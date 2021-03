Glen Kamara kiitollinen saamastaan tuesta – "En voi sanoa paljoa enempää"

Huuhkajien ja Rangersin keskikenttäpelaaja Glen Kamara on kiitollinen tuesta, jota hän on saanut Eurooppa-liigassa viime viikolla pelatun Slavia Praha -ottelun jälkeen.

Kamara on kertonut Slavia Prahan Ondrej Kudelan solvanneen häntä rasistisesti ottelussa. Kudela on kiistänyt rasismiväitteen. Slavia on väittänyt Kamaran lyöneen Kudelaa pelin jälkeen.

– Tuki tuntuu hienolta, ja olen siitä kiitollinen. En voi sanoa paljoa enempää, mutta olen todella iloinen kaikkien tuesta, Kamara sanoi jalkapallomaajoukkueen tiistain tiedotustilaisuudessa.

Maajoukkueen tiedotuspäällikkö Timo Walden kertoi tilaisuuden aluksi, ettei Kamara voi kommentoida viime torstain tapahtumia.

– Hän ei yksinkertaisesti saa puhua niistä. Siinä on hänen työnantajansa ja juristien selkeä määräys, Walden sanoi.

Suomen jalkapallomiehet aloittavat MM-karsintaurakkansa keskiviikkona Helsingin olympiastadionilla, kun vastaan tulee Bosnia-Hertsegovina.

– Olen ollut täällä maanantaista lähtien. Odotan aina pelaamista. Tämä on ollut mielessäni ykkösasia sunnuntaista lähtien, viikonloppuna Glasgow'n paikallisottelussa pelannut Kamara sanoi.

Huuhkajien pelaajat osoittivat maanantaina ennen harjoituksia Kamaralle tukensa pukeutumalla paitoihin, joissa oli teksti "I stand with Glen".

– Asia on käyty läpi, ja kaikki osoittavat täyden tukensa Glenille ja rasisminvastaiselle työlle. On älyttömästi kehitettävää maailmassa ja jalkapallon sisällä asian suhteen, maalivahti Jesse Joronen sanoi tiistaina.

Rasmus Karjalainen sivussa

Suomen pelaajistosta on pudonnut pois Rasmus Karjalainen. Rasmus Schüllerin tilanne on epävarma.

– Tämä on poikkeuksellisen lyhyt valmistautumisaika. Joukkue saatiin kokonaisuudessaan eilen kasaan. Rasmus Schüller oli eilen poissa harjoituksista, koska kurkussa oli pientä kipua. Rasmus Karjalainen tunsi eilen päänsärkyä ja kävi tutkimuksissa, joissa selvisi, että niskassa on verisuoni revennyt, päävalmentaja Markku Kanerva sanoi.

Suomen urakka jatkuu Bosnia-pelin jälkeen tiiviinä. Joukkue kohtaa sunnuntaina MM-karsinnoissa vieraissa Ukrainan ja ensi keskiviikkona harjoituspelissä vieraissa Sveitsin.