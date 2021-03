Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devils on vienyt vierasvoiton Philadelphia Flyersista maalein 4–3. New Jersey räimi kaikki maalinsa jo ensimmäisessä kahdessa erässä, eikä kotijoukkueen onnistunut pelastaa tilannetta kolmannen erän kavennuksista huolimatta.

Devilsin suomalaisvahvistus Janne Kuokkanen teki ottelun aikana kaksi syöttöpistettä. Ensin Kuokkanen avitti maalinteossa aivan ensimmäisen erän lopussa. Toisen kerran hän ojensi auttavaa kättään, kun toista erää oli pelattu vajaat kymmenen minuuttia. Suomalaishyökkääjä oli jäällä yhteensä noin 17 minuuttia. Kuokkasen joukkuetoverille, suomalaispakki Sami Vataselle ei sen sijaan kertynyt ottelusta tehopisteitä.