Hetviinalle kauden avausvoitto Vermossa

Antti Tupamäen valmentama ja ohjastama huipputamma Hetviina vei nimiinsä Vermon Tammatähti-lähdön.

Tupamäki ei ollut lähdön jälkeen tyytyväinen omaan panokseensa, sillä Hetviina joutui rehkimään lähdössä ulkoradoilla pitkin matkaa. Vaativasta juoksunkulusta huolimatta voitti kirkkonummelaisen Christer Sandholmin omistama ja kasvattama tamma selvällä erolla muihin.

– Juoksu ei viimeisen päälle mennyt nappiin, mutta hyvä hevonen palkitsee huonot ajot. Eivät kaikki hevoset olisi tuollaista kestäneet, Tupamäki huomautti.

Hetviinan ykköstila oli 11-vuotiaan uran 23:s. Sen uran kokonaisansiot kirjataan lukemiin 171 155 euroa.

Raviratsastus pääkohteissa

Avoin montélähtö käynnisti Toto65-kierroksen, ja kisassa oli mukana useita maamme parhaita hevosia lajissaan.

Pia-Maria Moilasen ratsastama Target Kronos piti sisäradalta keulapaikan eikä antanut reippaan matkavauhdin jälkeen muille mitään palaa ohitukseen.

– Tiesin, että Target Kronos keulan ottaa, kun on niin nopea. Se oli jäätävän hyväntuntuinen koko matkan, ensimmäisen Toto65-voittonsa saavuttanut Moilanen kehui.

Heidi Kuossarin ratsastama Social Network ylsi hopealle ennen Twist Of Fatea ja Malin Kullbergiä.

Moilanen nähtiin voittajahaastattelussa illan aikana toisenkin kerran, kun Pia-Marian isä Ari Moilanen ajoi Aripekka Pakkasen treenaaman Deangelon keulavoittoon.

Menestyskulku jatkui

Kylmäveristen ryhmäajon voittotaisto käytiin sinikeltaisissa ajoväreissä ohjastaneiden kuskien kesken. Kari Venäläisen ajama Villikuti haki tiukasti yllätystä, mutta aikaisemmin kärkeen kirinyt Lissun Assi piti pintansa valmentajansa Terho Rautiaisen ajamana.

Lissun Assille ykköstila oli jo kolmas tänä vuonna maamme pääradalla. Tamman alkuvuosi on sujunut muutenkin räväkästi, ja kauden kokonaistienestit nousivat jo yli 14 000 euron.

Toto65-voittoihin ylsivät myös Way To Go ja Teräsmiesliigassa jyrännyt Ashley Face. Täysosumalla voitti 62,96 euroa, viidellä oikein sai 3,09 euroa.