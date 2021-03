Koronatartunnan vahvistuminen keskeytti Ilveksen liigapelit, karanteeni päättyy 5. huhtikuuta

Jääkiekon liigajoukkue Ilveksen toiminta on keskeytetty varmistuneen koronavirustartunnan takia, seura kertoo Twitterissä . Joukkueen jäsenen pikatestissä havaittiin koronatartunta, ja tartunta varmistui pcr-testissä. Ilves kertoi pikatestin tuloksesta eilen.

Tartunnan saanut henkilö on eristyksessä, ja muut joukkueet jäsenet ovat omaehtoisessa karanteenissa. Ilveksen mukaan tartuntatautiviranomainen on saanut käytyä läpi kaikki joukkueen jäsenet sekä muut mahdolliset altistuneet henkilöt. Kunkin henkilön osalta karanteenin tarve ja pituus on arvioitu yksilöllisesti.

Ilveksen karanteeni päättyy 5. huhtikuuta. Joukkueen ulkopuolisia altistumisia ei seuran mukaan ole.

Eiliseltä peruuntuneen Jukurit–Ilves-ottelun lisäksi peruuntuvat huominen Ässät–Ilves, lauantainen Ilves–HPK sekä ensi viikolla pelattavat HIFK–Ilves (30. 3.), Ilves–HIFK (1. 4.) ja Tappara–Ilves (3. 4.).

Myös Sport ilmoitti eilen illalla, että liigajoukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Sportin neljä seuraavaa ottelua Jukureita (27. 3.), KooKoota (31. 3.), JYPiä (2. 4.) ja HIFK:ta (3. 4.) vastaan peruuntuvat.

Aiemmin maaliskuun aikana koronatartuntoja on ilmennyt HIFK:ssa ja SaiPassa. Kouvolalaisen KooKoon koronakaranteeni puolestaan päättyi tiistaina.

Liigan runkosarjan on määrä päättyä 13. huhtikuuta. Liiga varautui kevään koronatartuntoihin jo aiemmin päätöksellä, jonka mukaan joukkueiden järjestys ratkeaa pistekeskiarvon mukaan. Näin ollen joukkueiden ottelumäärä runkosarjassa voi vaihdella, eikä peruuntuville otteluille etsitä uutta pelipäivää.