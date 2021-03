Saksa pelaa tänään jalkapallon miesten MM-karsintaottelunsa Islantia vastaan, vaikka yksi joukkueen pelaajista on antanut positiivisen koronanäytteen. Saksan jalkapalloliiton tiedottaja Jens Rittner vahvisti asian uutistoimisto AFP:n tytäryhtiölle SID:lle.

Bild-lehden mukaan positiivisen koronatuloksen antanut pelaaja on Borussia Mönchengladbachin hyökkääjä Jonas Hofmann. Bild kertoo, että myös puolustaja Marcel Halstenberg on ottelusta sivussa altistumisen takia, vaikka hänen koronatuloksensa on ollut negatiivinen.

Saksa ja Islanti aloittavat MM-karsintaurakkansa Suomen aikaa kello 21.45 Duisburgissa.

