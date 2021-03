Pukki nousi legendan rinnalle ja toivoo saavuttavansa tänä vuonna sen ainoan edellä vielä olevan: "Totta kai se olisi vieläkin isompi kunnia"

Teemu Pukki on äitynyt huimaan maalitahtiin seurajoukkueessaan Norwichissa, eikä vauhtia uuvu miehen puettua jälleen myös jalkapallomaajoukkueen paidan. Eilisillan kaksi maalia MM-karsintojen avauksessa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan toivat paitsi 2–2-tasapelin myös osaltaan maajoukkuehistoriaa: Pukki jakaa A-maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijälistalla nyt toista sijaa Mikael Forssellin kanssa 29 maaottelumaalilla. Kaksikon edellä on 32 maalin Jari Litmanen.

– Iso kunnia minulle, Miklu (Forssell) on tehnyt hienon uran ja on legendaarinen hyökkääjä maajoukkueessa. Kunnia päästä hänen kanssaan samoihin lukemiin. Totta kai olisi vieläkin isompi kunnia ohittaa Litti (Litmanen), mutta ei se ole mikään sellainen "pakko", että nopeasti maaleja, että pääsee ohi. Ne tulee sieltä, kun tulee. Ja kun niitä tulee, tiedän niiden auttaneen joukkuetta, mikä on minulle kuitenkin se tärkein asia, Pukki jutteli maajoukkueen harjoitellessa aurinkoisella Olympiastadionilla.

Pukin nousu maalikärkitiloille on ollut nopea, vaikka ensimmäisestä A-maajoukkuemaalista tuleekin parin kuukauden kuluttua kuluneeksi jo yhdeksän vuotta. Kolmen viime vuoden aikana Pukki on tehnyt 19 maalia Huuhkajille. Ehkä suurkunnia Litmasen rinnalle noususta ja ohittamisestakin ei enää kovin kaukana ole, varsinkin kun maajoukkue pelaa tänä vuonna todella paljon pelejä.

– Maaleja on tullut nyt hyvin, ja onhan tässä aika monta peliä tänä vuonna. Toivon, että se menisi näissä karsinnoissa, jos ei kolmea maalia näissä loppupeleissä tule, niin kyllä siihen olisi aika pettynyt, Pukki aprikoi.

Puolentoista viime kuukauden aikana Pukki on heilutellut maaliverkkoa 13 kertaa 11 pelissä, Huuhkajat ja Norwich yhteen ynnäten. Vain kaksi peliä on mennyt ilman osumaa.

– Sen eteen on tehnyt duuniakin, ylimääräistä maalintekotreeniä. Ja onnistumiset ruokkivat tietysti, se on iso juttu hyökkääjälle, että pääsee siihen tilaan. Tulee vähän niin kuin itsestään, Pukki myhäili.

Sunnuntaina lisää - pisteitäkin

Lisää maaleja Pukki jahtaa seuraavaksi sunnuntaina, kun karsinnat jatkuvat kovalla vieraspelillä Ukrainassa. Sunnuntain isännät näyttivät tasoaan eilen ja pitivät hallitsevan maailmanmestarin Ranskan 1–1-tasapelissä Pariisin liepeillä.

– Vähän tuo yllätti, mutta kertoo, minkä tasoinen joukkue Ukraina on. Meidän pitää olla ihan parhaimmillamme, jos sieltä halutaan pisteitä. Kova matsi, mutta noita pisteitä lähdetään hakemaan, Pukki sanoi.

– Nälkää riittää, kun ei saatu niitä haluttuja kolmea pistettä (karsinnan avauksesta).