Kimi Räikkönen ei pohdi F1-kauden asetelmia – "Emme tiedä yhtään teitä enempää"

Alfa Romeon Kimi Räikkönen odottaa viikonloppuna Bahrainissa alkavaa F1-kautta tyylilleen uskollisena – vastaukset kysymyksiin putoilevat lakonisesti.

– Kuka tietää, olemmeko parempia vai samalla tasolla kuin viime vuonna? Minä en tiedä, kukaan tallissa ei tiedä. Kyseessä on aina arvaus, mutta toivottavasti olemme paremmassa asemassa ja enemmän mukana taistelussa kärkikymmenikön sijoituksista, Räikkönen sanoo.

Testit sujuivat Alfa Romeolta varsin myönteisesti. Talli keräsi enemmän kilometrejä kuin yksikään kilpailijansa, ja auto vaikutti toimivan radalla hyvin.

– Olin tyytyväinen autooni, mutten tiedä, mitä muut tallit tekivät. Emme tiedä yhtään teitä enempää. Voitte arvailla niin paljon kuin haluatte, mutta aika-ajoissa asia kirkastuu. Auto tuntui hyvältä, mutta aina on parannettavaa, Räikkönen vastasi toimittajien kysymyksiin.

Viime kaudella Alfa Romeota hidasti Ferrarin kilpailukyvytön moottori, joka näyttää parantuneen selvästi.

– Meillä on hieman enemmän hevosvoimia, ja se on ilman muuta askel eteenpäin. Se on sama kuin auton kanssa, aina haluaa enemmän.

Kauden avauskilpailu ajetaan Sakhirin radalla sunnuntaina.