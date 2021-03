McLarenin F1-pomo ennakoi: Verstappen ja Russell ajavat Mercedestä ensi vuonna

Formula ykkösten kausi 2021 alkaa Bahrainin gp:llä tänä viikonloppuna, mutta sarjalle tuttuun tapaan spekulaatiot tulevaisuudesta pyörivät silti vinhana. Kauden mittaan kuuminta huhumyllyä pyöritetään F1-mahtitalli Mercedeksen ympärillä, sillä Lewis Hamiltonin jatkaminen tämän kauden jälkeen on kysymysmerkkinä ja Valtteri Bottaksellakin on sopimus vain tästä kaudesta.

McLaren-tallin toimitusjohtaja Zak Brown ennakoi, että Mercedes tekee suursiivousta tämän kauden jälkeen. Brown arvelee Autosportin mukaan, että Mercedeksen kuljettajakaksikko kaudella 2022 on Max Verstappen ja George Russell. Red Bullin tähteä Verstappenia on pidetty Hamiltonin seuraajana Mercedeksellä, ja viime kaudella Hamiltonia tämän koronaviruspoissaolon aikana tuuranneen Russellin sopimus Williamsilla päättyy tähän kauteen.

– Tuo näyttäisi minusta olevan loogisin vaihtoehto Mercedekselle, Brown kommentoi Verstappen/Russell-paria.

– Georgella on suhteensa Mercedekseen, ja hän on käsittääkseni ulkona sopimuksesta vuoden lopussa. Lewisilla on yhden vuoden sopimus, ja sitten on Max, joka uskoakseni on vapaa agentti vuoden lopussa. Tuo olisi maalaisjärjellä ajateltuna siirto, jonka (Mercedeksen tallipäällikkö) Toto (Wolff) voisi tehdä.

– Minulla ei ole mitään syvempää käsitystä siitä, tapahtuuko tuo vai ei. Enkä halua sekoittaa pakkaa, mutta tuo näyttäisi minulle joltisenkin sellaiselta (joka tapahtuisi).

Wolff mainitsi Mercedeksen autonjulkistuksessa helmikuussa, että Verstappen on "tutkassa". Wolff kuitenkin painotti, että ennen muualle katsomista hän käy keskusteluja nykyisten kuskiensa kanssa.

– Max on ehdottomasti mahtava nuori kuljettaja, joka on tulevaisuudessa jokaisen tutkassa. Mutta kuten olen sanonut, emme liehittele (muita) ennen kuin meillä on selkeä ymmärrys kahden kuljettajamme kanssa, Wolff muotoili.