Amputaation välttänyt Roivas hiihti henkisesti helpottavan kilpailun

Liperin Hiihtoseuraa edustava Kati Roivas herkistyy vieläkin, kun häneltä kysyy talven kauhunhetkistä. Pitkän matkan kilpailuihin panostava hiihtäjä palellutti tammikuussa varpaansa ja sormensa La Diagonela -kilpailussa Sveitsissä. Vaarana oli isovarpaan amputaatio.

Perjantaina Roivas hiihti ensimmäisen kilpailunsa yli kahteen kuukauteen, kun hän selvisi maaliin Ristijärven SM-hiihtojen naisten kymmenen kilometrin perinteisen kilpailussa. Hän oli 59:s ja hävisi voittaja Krista Pärmäkoskelle yli viisi minuuttia. Sijoitusta tärkeämpää oli se, että Roivas pystyi hiihtämään.

– Taisi olla neljäs tehohiihto La Diagonelan jälkeen. En ole kilpaillut sen jälkeen, sattuneesta syystä. Oli aika rankkaa. Noin kuukauden ajan olen pystynyt taas hiihtämään, mutta aluksi ne olivat vain puolen tunnin lenkkejä. Hiihdin tasatyöntöä, koska varvas rasittuu vuorohiihdossa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Viime viikot Roivas on pystynyt hiihtämään normaalikokoinen mono jalassa, mutta varpaiden kanssa on pitänyt olla edelleen tarkkana. Lämpösukat ovat auttaneet, mutta isovarvas on edelleen arka.

– Pakkasella en pysty hiihtämään ilman lämpösukkia, mutta nyt oli onneksi lämmin keli, Roivas tuumi Ristijärven kevätauringossa.

– Paranemisprosessi on edelleen kesken. Henkisesti oli iso asia olla viivalla, vaikka kunto on mikä on. Tavoitteena oli päästä maaliin.

Vakuutusyhtiö luisteli karkuun

Tammikuisen kilpailun jälkeen Roivas oli viikon sairaalassa Ranskassa ja sen jälkeen useita viikkoja ranskalaisen poikaystävänsä luona kotihoidossa.

– Kuukauden ajan sairaanhoitaja vaihtoi joka päivä harsoja varpaisiin ja poisti ihoa. Se ei ollut nättiä hommaa ja oli kivuliasta. Kuuden viikon jälkeen selvisi, ettei amputaatiota todennäköisesti tarvitakaan. Olin todella helpottunut.

Vamma oli vakava, mutta hiihtäjän mielen veti matalaksi myös vakuutusyhtiön toiminta.

– Kisajärjestäjältä tuli pahoitteluviesti. Minulla oli kaksi eri vakuutusta. Ei mennyt matkavakuutukseen, koska se ei kata kilpailua. Hiihtoliiton lisenssin mukana tulleen vakuutuksen mukaan vamma kehittyi hitaasti, eikä sekään vakuutus kattanut sitä.

– Eurooppalainen sairaanhoitokortti auttoi sairaala- ja hoitokulujen kattamisessa, mutta nelinumeroinen summa meni omasta pussista, Roivas sanoi.

Ristijärven kympin perinteisellä Krista Pärmäkoski voitti SM-kultaa ennen Johanna Matintaloa ja Anne Kyllöstä.