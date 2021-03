Huuhkajilla kova koitos edessä – "Helpot virheet pitää minimoida"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa karsintoja kohti ensi vuoden MM-lopputurnausta huomenna Kiovassa, kun karsintojen toisessa ottelussa vastaan asettuu Ukraina. Kummallakin on alla keskiviikkoisesta avauspelistä otettu tasapeli, Suomella kotona Bosnia-Hertsegovinaa vastaan ja Ukrainalla vieraissa Ranskaa vastaan.

Pariisissa hienoon 1–1-tasuriin noussut Ukraina on ottelussa ainakin hienoinen suosikki. Vastustajan vaarallisuus on hyvin tiedossa Huuhkajien ryhmässä.

– Tosi dynaaminen, nopea joukkue. Aggressiivinen, prässää ylhäältä ja hyökkää monella pelaajalla, toppari Joona Toivio summaa Ukrainaa.

– Moderni joukkue. Tulee tiukka peli huomenna, täydentää maalivahti Jesse Joronen.

Suomi hukkasi keskiviikkona Helsingissä 2–1-johtonsa, kun Bosnia nousi loppuvaiheissa 2–2-tasapeliin. Ottelu ei ollut sitä parasta mahdollista Suomea, ja kun sunnuntain myöhäisillassa vastustaja on jo lähtökohtaisesti keskiviikkoista hankalampi, ei etenkään Bosnia-peliä värittäneisiin pallonmenetyksiin ole varaa.

– Toisen puoliajan ongelmiin iso syy oli se, että teimme tosi paljon helppoja syöttövirheitä ja menetettiin palloa. Sellaisella se kääntyy helposti toiselle joukkueelle. Nuo helpot virheet pitää minimoida, ja pelirohkeus painottuu kun vastustaja tulee kovaa päälle. Pitää uskaltaa tehdä itsensä pelattavaksi, ja uskaltaa pelata palloa eteenpäin, Toivio kuvaa reseptiä Kiovan iltaan.

Joronen oli keskiviikkona mies paikallaan uransa ensimmäisessä MM-karsintapelissä, kahdesta takaiskusta huolimatta. Onnistuminen muutamine huippupelastuksineen ei jättänyt miestä leijumaan, mikä on totta kai vain hyväksi paineistetulla pelipaikalla ottelusta toiseen tahkoavalle pelaajalle.

– Kiva tietenkin tehdä torjuntoja, mutta samaan hengenvetoon voi sanoa, että kehityskohteita on (aina). Samaan tapaan, kuin huonoissakin peleissä on aina jotain hyviäkin osa-alueita. Itselle on sopivinta, että on rauhallinen ja analyyttinen sekä huonojen että hyvien pelien suhteen, ja pyrkii nostamaan sitä hyvien pelien keskiarvoa mahdollisimman ylös, niin silloin todennäköisesti tulee hyvä, Joronen muotoili maalivahdin elämää onnistumisten ja epäonnistumisten aallokossa.

Loukkaantumisen takia sivussa olevaa ykkösvahtia Lukas Hradeckya sijaistavan Jorosen edessä on yhtä mukavaa pelata kuin ykkösmiehenkin, näkee Toivio. Puolustuksen ohjaamisessa ei kokeneen topparin mukaan ole juurikaan eroja vahtien kesken.

– Ääni on vähän erilainen, Toivio naurahti suurimman vaihtelevuuden.

Ilotonta oli, mutta usko ei horjunut eikä horju

Suomi vierailee Ukrainan vieraana nyt toisen kerran. Edellinen vieraskohtaaminen marraskuussa 2016 päätti voitottoman, masentavan vuoden ja jäi Hans Backen viimeiseksi Suomen päävalmentajana. Joronen katseli tuota 0–1-tappiota vaihtopenkillä, Toivio pelasi koko ottelun.

– Ei ollut kovin ilovoittoista aikaa tuolloin tulosten osalta. Mutta se oli tosi opettavaista aikaa, Toivio kuvaa.

Oppi on kantanut, Suomen osatessa nykypäivänä voittaa pahojakin vastuksia. Eikä sunnuntainakaan tavoitteena ole tietenkään muu kuin kolmen pisteen ottaminen.

– Ei koskaan ole ollut maajoukkueessa sellainen fiilis, että voi h....tti kun rämmitään suossa. Aina on ollut uskoa omaan tekemiseen ja siihen, että pystymme voittamaan pelejä, Toivio päätti.

Kiovan kuplassa testejä

Suomen joukkue valmistautuu tärkeään otteluun omassa kuplassaan kiovalaisessa hotellissa. Perjantainen tieto keskiviikon vastustajan Bosnia-Hertsegovinan päävalmentajan Ivaylo Petevin antamasta positiivisesta koronavirustestistä tavoitti Huuhkajatkin, mutta maajoukkueen tiedottajan Timo Waldenin mukaan "tämän hetken tiedon mukaan ei pitäisi olla mitään altistumisriskiä joukkueella".

Testaamiset kuitenkin jatkuvat, kuten nykyään kuuluukin. Walden kertoi, että porukan jo läpikäymät kolmet testit ovat antaneet vain negatiivisia tuloksia.