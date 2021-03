Tiikerit palasi mitalikantaan viiden vuoden tauon jälkeen

Vuosina 2013–16 kolme kertaa mestaruutta juhlinut sekä hopeaa 2014 ottanut Kokkolan Tiikerit otti lauantaina seurahistorian viidennen mitalin, kun Vantaan Ducks kaatui Kokkolassa miesten lentopallon Mestaruusliigan pronssiottelussa 3–1.

Kevään 2016 mestarijoukkueesta pronssia voittivat kapteeni Antti Leppälä sekä kesken kauden joukkueeseen saapunut Antti Ropponen.

– Tällä joukkueella pronssi oli aika lailla maksimisuoritus. Kyllä tätä voi juhlia. Ensi kauden seuraa mietitään myöhemmin, pääasia on menestyä, Leppälä sanoi.

Tiikereiden tehokkaimmat lauantaina olivat yleispelaajat. Jiri Hänninen teki 21 ja Jere Mäkinen 16 pistettä. Leppälä kokosi 13 pistettä.

– Pronssi on seuralle iso juttu ja juhlan paikka. Itsellä on yhä intohimoa jatkaa valmennustyötä, mutta tällä kaudella on koronan takia eletty päivä kerrallaan eikä sopimusta vielä ole, sanoi Tiikereiden päävalmentaja Mikko Keskisipilä.

Ducksin ylivoimaisesti tehokkain oli 29 pistettä koonnut hakkuri Joonas Jokela. Kevään playoffit olivat häneltä vahva näyttö ajatellen ensi syksyn EM-kotikisoja, ja myös ulkomaiset seurat saattavat ottaa yhteyttä.

– Hyvän kauden Suomessa pelaavat ovat aina kiinnostavia pelaajia. Toivottavasti saamme hyvän joukkueen ensi kaudeksikin. Itsellä ei vielä ole sopimusta, mutta asiasta on keskusteltu ja yhteisymmärrys jatkosta on lähellä, sanoi Ducksin päävalmentaja Juho Rajala.

Vaikka neljäs sija oli paljon parempi kuin mitä Ducksille ennen kautta povattiin oli Rajala pettynyt.

– Voitto oli tänään lähellä, ei tunnu hyvältä tämä sijoitus, Rajala sanoi.