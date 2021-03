Parvelan Retu venytti hurjaa voittoputkea Teivossa

Kaikki ikäluokkalähdöt voittanut ja vain kerran urallaan hävinnyt huippuori Parvelan Retu näytti muille kaapin paikan myös 6-vuotiskauden aloituksessa. Samoin kuin usein viime kaudella, se pelästytti volttilähdössä alkulaukalla, mutta otti nopeasti muut kiinni ja rynnisti ykköseksi ohi keulasta tiukasti kampoihin laittaneen ikätoveri Suven Sametin.

– On se vaan uskomaton hevonen. Taas täytyi näköjään antaa pieni tasoitus muille, Parvelan Retun valmentaja ja osaomistaja Petri Laine kuvaili voittajaseremonioissa.

– Ori oli tänään ennen lähtöä niin rauhallinen, että ehdin jo ajatella, onko sillä kaikki kunnossa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Huipputasolle vielä nuori Parvelan Retu kohtaa tulevan kesän kuluessa rotunsa parhaat. Laine on kaavaillut ensimmäisen yrityksen tapahtuvan suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa.

– Ei kai ne isot tältä kauheasti karkuun juokse, jos vain kaikki on kohdallaan. Saatiin tauon aikana viedä harjoitukset läpi niin kuin oli suunniteltu. Aina se on ollut tosi hyvä, Laine muistutti.

Avoimen tason lämminveriset kohtasivat lauantaina Kavioliigassa. Kevään ja kesän suurkilpailuihin tähtäävä Le Gros Bill nappasi odotetun keulavoiton. Ari Vianderin valmentama ja Antti Teivaisen ohjastama 7-vuotias ori on aloittanut kauden vakuuttavasti puhtaalla pelillä.

Teivainen ohjasti myös iltapäivän suurimman 12 000 euron ykköspalkinnon. 75-päätöskohteena ajetussa GLi GP-finaalissa kirivoittoon pyyhälsi Way To Go, joka kilpailee kisan yhteistyökumppanin Kristian Lellan omistuksessa ja valmennuksessa. Lähdön loppusuoralla nähtiin dramatiikkaa Way To Gon laukattua selvästä johtoasemasta, mutta ruuna selvitti ajoissa raville ja piti ykköspaikkansa.

Vimpeliläisen Jasmiina Ahon tallin Just A Flirt otti Teivossa ylivoimavoiton ja ravasi 1 600 metrin ryhmäajossa huiman voittoajan 11,3. Se on samalla vuoden kovin Suomessa juostu tulos.

Ossi Nurmosen valmentaman H.V. Tuurin sekä pikkuyllättäjinä voittaneiden Combatant Motionin ja Kromauksen myötä 75-rivin voitto-osuus nousi noin 423 euroon.