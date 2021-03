Sarjajumbo JYP yllätti Kärpät – "Pelasimme miehekkäästi ja jämäkästi"

Jääkiekkoliigan jumbojoukkue JYP yllätti kotikentällään Oulun Kärpät lauantaina. JYP löi tehottoman kärppälauman maalein 4–2.

Kärpät karkasi ottelun alussa kahden maalin johtoon, mutta JYP tuli tasoihin Päätöserässä voittomaalin laukoi ylivoimalla Jerry Turkulainen. Roni Allen puolestaan teki loppulukemat tyhjään maaliin karattuaan läpiajoon suoraan jäähyaitiosta.

– Pelasimme tänään miehekkäästi ja jämäkästi. Teimme kovasti hommia yhdessä, ja minusta ansaitsimme voiton. Nyt ei annettu kaverille niitä tyhmiä lapsuksia, jotka ovat meidän kautta vähän leimanneet, kaksi syöttöpistettä ottelussa kirjauttanut Anttoni Honka totesi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Mukava on itsekin pisteitä tehdä, varsinkin kun ne auttavat joukkuetta voittoon. On niitä pisteitä varmasti minulta myös odotettu, puolustajien pistepörssissä viidentenä oleva Honka jatkoi.

Hurrikaanipaitojen maalivahti Markus Ruusu oli yksi voiton takuumiehistä 34 torjunnallaan. Virkaveli Justus Annunen torjui vain 12 kiekkoa.

Nuorelle JYP-joukkueelle voitto oli henkisesti tärkeä neljän tylyn tappion jälkeen.

– Varmasti joukkueen nuoruus on yksi syy, miksi peli on ailahdellut paljon. Kun voittoja ei ole tullut, on itseluottamus rakoillut ja pelistä on puuttunut tietty selkeys. Aina kun on tehty hommia sovitusti kovalla asenteella, on myös tapeltu voitoista, Honka analysoi.

– Joukkue ansaitsi voiton henkisesti kovan viikon jälkeen. Pelaajat näyttivät todella kovaa selkärankaa ja olivat päättäväisiä. Olen todella ylpeä joka jätkästä, JYP-luotsi Mikko Viitanen säesti.

Kärppien kolmen ottelun voittoputki katkesi lauantaina, mutta joukkue jatkaa silti sarjataulukossa neljäntenä.