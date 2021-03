Korpi ohjasti uransa suurimman voiton Tukholmassa, Mandela Zon kiri terävästi kärkeen

Hannu ja Mikko Laakkosen Manny Muscle aloitti 4-vuotiskauden tyylikkäällä voitolla Margaretas Tidiga Unghästserie -sarjan lähdössä Solvallassa lauantaina. Reima Kuislan Mandela Zon kiri ykköseksi Klass II -finaalissa.

Erik Adielssonin ajama Manny Muscle paineli heti alussa johtopaikalle. Reijo Liljendahlin valmentama ori oli itse varmuus ja viiletti varmasti ykköseksi. Petri Salmelan Hector Sisu tuli johtavan takaa kakkoseksi. 300 000 kruunun ykkönen tuli ajalla 13,2a/2140m.

– Kauden aloitus on aina arvoituksellinen, mutta tänään meni hyvin. Jos hevonen on ok, niin Kungapokalenin karsinnat ajetaan seuraavaksi. Syksyn Derby on kauden päätavoite, Liljendahl sanoi.

Janne Korven ajama Mandela Zon juoksi alkumatkan toisen jonon vetäjänä, mutta sai selän eteensä. Korpi odotteli maltilla maalisuoraa. 4-vuotias Mandela Zon kiri terävästi ja eteni voittoon ajalla 13,6a/2140m. Ykköspalkinto oli 220 000 kruunua

– Uskoin saavani tänään keulat, mutta sisäpuolella oli uskomattoman nopeita hevosia. Olen tosi iloinen voitosta, kertoi uransa suurimman voiton ohjastanut Janne Korpi.