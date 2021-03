Huuhkajilla kova pala nokittavaksi MM-karsintojen toisessa pelissä – Ukraina ei kuitenkaan uhoa: ”Suomi ansaitsee kaiken kunnioituksen”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa tänään karsintoja kohti ensi vuoden Qatarin MM-lopputurnausta, kun vierasottelussa Kiovassa vastaan asettuu Ukraina. Ottelu alkaa kello 21.45.

Suomi avasi karsinnat keskiviikkona Helsingissä 2–2-tasapelillä Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Ukraina puolestaan ylsi 1–1-vierastasapeliin karsintalohkon ykkössuosikkia Ranskaa vastaan.

– Kova suoritus, Pariisi ei ole helppo paikka pelata. Ukraina on dynaaminen, nopea ja aggressiivinen joukkue, joka prässää ylhäältä ja hyökkää monella pelaajalla, toppari Joona Toivio tietää vastustajan vaarallisuuden.

– Mutta kolmea pistettä lähdemme hakemaan.

Ukrainalle Ranska-tasapeli oli hyvinkin maukas, ja onnistuminen Suomea vastaan jatkaisi karsintoja mitä mainioimmin. Ukrainan päävalmentaja, ex-pelaajasuuruus Andri Shevtshenko tietää kuitenkin, että helpolla ei toivottu tulos irtoa.

– Suomi ansaitsee kaiken kunnioituksen. Sillä on erinomaisia tuloksia viime vuosilta, ja se pääsi EM-lopputurnaukseen. Tasapainoinen ryhmä, jossa on hyviä pelaajia, Shevtshenko kehui ottelun aattona Ukrainan jalkapalloliiton sivuilla.

– Tiedämme Suomen vahvuudet, ja meillä on selkeä suunnitelma peliin. Sen tiedämme, että taistosta tulee vaikea. Tiedän omastakin kokemuksesta, että edessä on paljon painimista ja kamppailulajimaista menoa. Se kumpi voittaa noista kamppailuista enemmän on lähempänä menestystä, Ukrainan luotsi maalaili vielä.

Lohkon toisessa tämän päivän pelissä Kazakstan avaa karsintansa kotiottelulla Ranskaa vastaan. Peli Nur-Sultanissa alkaa kello 16.

Ukraina-ottelu on Suomelle viimeinen MM-karsintapeli ennen kesän EM-lopputurnausta. Karsinnat jatkuvat syksyllä, jolloin 2,5 kuukauden sisällä Suomi pelaa karsintalohkon loput kuusi otteluaan.