Päävalmentaja toivoo nuorten nopeampaa esiinmarssia naisten hiihtomaajoukkueeseen – Joensuu ja Matintalo näyttivät jo mallia

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen on mielissään siitä, miten uusia hiihtäjiä nousi kauden aikana naisten maajoukkueen eturiviin. Hän toivoisi silti esiinmarssin olevan runsaampaa.

– Suomessa se on hidasta, miten uusia saadaan nousemaan kansainväliselle tasolle. Siihen meidän täytyy kiinnittää huomiota, että heitä tulisi nopeammin ja jatkuvasti, Pasanen summasi STT:lle Ristijärven SM-hiihtojen päätöspäivänä.

SM-hiihtojen tulosluetteloiden kärki oli kokeneiden hiihtäjien juhlaa. Kauden henkilökohtaisilla matkoilla mitaleille ylsi vain kaksi alle 30-vuotiasta hiihtäjää: Johanna Matintalo ja Jasmi Joensuu.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Matintalo oli tuplamitalisti, kun hän voitti Pyhäjärvellä perinteisen sprintin kultaa ja Ristijärvellä kympin hopeaa. Joensuu oli sprintin hopeamitalisti. Riitta-Liisa Roponen, 42, voitti kauden molemmat vapaan Suomen mestaruudet ja Krista Pärmäkoski, 30, perinteisen kympin.

"Nuoret potkivat kaikkia kokeneita eteenpäin"

Sattumaa tai ei, juuri Joensuu, Matintalo, Roponen ja Pärmäkoski muodostivat MM-kilpailuissa pronssia saavuttaneen Suomen viestijoukkueen.

– Hyvähän se kokonaistilanne on, kun meillä on uusia arvokilpailumitalistejakin. Se ruokkii muitakin tsemppaamaan harjoittelussa ensi kesänä. Kaikki tietävät, että on mahdollista päästä viestijoukkueeseen ja saavuttaa mitaleja, Pärmäkoski kommentoi.

Matintalo ja Joensuu todistivat, että pää ja kunto kestävät arvokilpailuissa hiihtämiseen. Heidän perässä muitakin nuoria on ilmoittautunut mukaan taisteluun olympiapaikoista. Eveliina Piippo, 22, kertoi olevansa mukana Pekingissä, ellei joudu uudelleen leikkauspöydälle. Näytöt Oberstdorfissa ja SM-laduilla osoittivat, että Vilma Nissinen, 23, on myös matkalla olympiakoneeseen.

Ilman tammikuista loukkaantumistaan Kerttu Niskanen, 32, olisi tunkenut mukaan MM-viestiin ja pudottanut todennäköisesti Joensuun tai Matintalon. Näin joukkue olisi ollut vielä konkaripitoisempi. Niskanen olisi ollut vahva mitaliehdokas myös SM-kilpailuissa.

– Varmasti nuoret potkivat kaikkia kokeneita eteenpäin. Uusi nuori into kannustaa meitä muitakin tekemään asioita hyvin ja taistelemaan viestipaikoista, Pärmäkoski sanoi.

"Informoin asiasta"

Joensuu ja Matintalo ovat syöneet jo Anne Kyllösen, 33, ja Laura Monosen, 36, arvokisaviestipaikat.

– Mielestäni on positiivista, että tulee kilpailua. Kun nousin mukaan Magnarin (Dalen) päävalmentaja-aikaan, kilpailu oli älyttömän kova. Silloin kuusi suomalaista saattoi olla 12 parhaan joukossa, joten ei koskaan tiennyt, ketkä ovat viestissä, Kyllönen ruoti.

– Kilpailutilanne on äärimmäisen hyvä, ja nyt olisi tärkeää viedä maajoukkuetta hyvin eteenpäin, koska on sprinttereitä, vanhaa kaartia, joka hiihtää molempia matkoja ja sitten niitä, jotka ovat hyviä pitkillä matkoilla.

Myös päävalmentaja Pasanen allekirjoittaa kilpailutilanteen merkityksen.

– Kokeneet eivät ole mukana enää montaa vuotta. Se on hyvä tilanne, että nuoria tulee ja he alkavat haastamaan vanhempia. Se toimii myös herättelynä kokeneemmille, Pasanen kertoi.

Pärmäkoski on edelleen maajoukkueen ykköstykki. Kyllönen kertoi, ettei ole huolissaan maajoukkuepaikasta. Mononen paljasti lauantaina, että miettii tarkkaan uransa jatkamista.

– Informoin asiasta, jos on tarpeellista.

Jatkamisesta vai lopettamisesta?

– Kummastakin. Pitää pohtia asiaa, Mononen vastasi.