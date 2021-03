Toppari Ivanov toivoo Huuhkajissa näyttöpaikkaa, haluaa luoda päänvaivaa Kanervalle

Puolassa hyvään pelivireeseen päässyt toppari Robert Ivanov toivoo saavansa näyttöpaikan, kun miesten jalkapallomaajoukkue pelaa keskiviikkona maaottelun Sveitsiä vastaan St. Gallenissa. Puolustuksessa on loukkaantumisia, ja päävalmentaja Markku Kanerva lepuuttanee ainakin osaa avainmiehistä kahden MM-karsintaottelun jälkeen.

– Tavoitteena on antaa sellaiset näytöt, että Markulle (Kanerva) tulee päänvaivaa, Ivanov sanoi joukkueen etähaastattelussa Sveitsistä.

Sveitsi-ottelu on Suomen viimeinen ennen EM-kisavalintoja. Kesäkuun alussa Suomi kohtaa Viron noin viikkoa ennen historiallista EM-avausta 12. kesäkuuta.

Ivanov, 26, on pelannut urallaan vain kahdessa Huuhkajien talvimaaottelussa kaksi vuotta sitten.

– Tiedostan, että tulen ryhmän ulkopuolelta, ja joukkueessa on loukkaantumisia. Vahvuuteni on, että pystyn pelaamaan puolustuslinjassa millä paikalla tahansa, Ivanov sanoi.

– Suomen puolustus näyttää selkeältä. Suomea vastaan on viime aikoina tehty vähän maaleja, Ivanov tuumasi.

Puolustuksesta puuttuvat muun muassa veljekset Leo Väisänen ja Sauli Väisänen. Sunnuntaina Ukrainaa vastaan Suomi pelasi viiden puolustajan linjalla, ja Albin Granlund loukkaantui. Granlund sai lievän aivotärähdyksen, ja hänen tilalleen miehistöön tulee Thomas Lam.

Ivanov vahva pääpalloissa

Ivanov on viihtynyt erinomaisesti Huuhkajien mukana maaliskuisen leiri- ja pelijakson aikana. Ja miksi ei viihtyisi, kun pääsee Suomen parhaiden pelaajien kanssa harjoittelemaan ja valmistautumaan otteluihin.

Itä-Helsingissä kasvanut Ivanov on edustanut syksystä seuratasolla Warta Poznania. Puolan sarjanousija on ylittänyt odotukset, ja kotimaan liigassa vasta 23-vuotiaana debytoinut Ivanov on saanut kiitettävästi peliaikaa.

– Hyppy Puolan sarjaan on tuntunut loogiselta, enkä koe olevani pelitasoni ylärajoilla, Ivanov sanoi ja kuvasi olevansa 197-senttisenä joukkueelle hyödyksi etenkin pääpalloissa.

Hän pitää keskiviikon vastustajaa Sveitsiä ihanteellisena, sillä kovatasoinen joukkue pakottaa Huuhkajatkin parhaimmilleen. Sveitsi on aloittanut MM-karsinnat kahdella voitolla.

Forss kaipaa peliaikaa

Marcus Forss, 21, debytoi A-maajoukkueessa viime marraskuussa maailmanmestari Ranskaa vastaan ja teki debyytissään maalin. Hän kilpailee maajoukkueessa peliajasta kovaa vastustajaa vastaan, sillä Teemu Pukin ohittaminen on hankalaa. Sveitsi-ottelussa Pukki silti huilannee.

Myös seurajoukkueessa, Englannin mestaruussarjan Brentfordissa Forssin peliminuutit ovat olleet vähissä, ja hän on päässyt yleensä kentälle ottelujen loppuminuuteilla. Tilanne harmittaa suomalaista.

– Pitää löytää sellainen paikka, jossa saa peliaikaa, Forss totesi, vaikka arvioi kilpailun olevan hänellekin hyväksi.