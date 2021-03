VaLePa jälleen Suomen lentopallovaltias

Hakkuri Aaro Nikula jatkoi tiistaina siitä, mihin lauantaina jäi, ja johti VaLePan neljännen peräkkäisen kerran lentopallon Mestaruusliigan kultajuhliin.

Kolmatta kauttaan liigassa pelaava Savo Volley ei löytänyt Pielavedellä lääkkeitä VaLePan monipuolisen hyökkäyksen pysäyttämiseen, ja vieraat voittivat ottelun 3–0 (25–13, 25–21, 25–20).

Nikula kokosi 20 pistettä ja oli parhaimmillaan jokaisen erän ratkaisuhetkillä. Mikko Räsänen oli 14 pisteellä Savo Volleyn tehokkain.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hopeajoukkue Savo Volleyn manageri Timo Perälä korosti seuran reagoineen koronapandemian tuomiin ongelmiin ajoissa.

– Tilanne on koko ajan ollut hallinnassa. Toiminta sopeutettiin pienentyneisiin tuloihin, Perälä sanoi.

Päävalmentaja Timo Tolvasella on sopimus ensi kaudesta, pelaajista sellainen on Olli-Pekka Ojansivulla, Räsäsellä ja Olli Saarenmaalla. Apuvalmentaja Pekka Seppäsellä on optio.

– Varmoja lähtijöitä ei ole, ja uskon meidän kiinnostavan seurana kaikkia nykyisiä pelaajia, Perälä lisäsi.

VaLePan manageri Hanna Arve-Talvitie sanoi kahdella pelaajalla olevan sopimus ennestään.

– Pelaajista sopimus on Eskolla ja Risto Ruoholalla. Toki usealla avainpelaajalla on optio, rakennamme rauhassa joukkuetta, Arve-Talvitie sanoi.

Jari Salokangas voitti yhdeksän mestaruutta vuosina 1991–2005, niistä kuusi tuli peräkkäin KuPS-Volleyssä 1991–96 sekä seitsemäs 2000, Pielaveden Sammossa hän juhli 2004 ja 2005.

VaLePan Anssi Vesaselle mestaruus oli seitsemäs, ja hän nousi jakamaan toista sijaa yhdessä Pieksämäellä pelanneiden Jouko Juvosen, Jouni Parkkalin ja Matti Ratisen kanssa.