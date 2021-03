Ässien maalipyssy ensimmäisenä kolmenkympin kerhoon, Jukurit kaatui Porissa

Ässien Sebastian Wännström iski tällä kaudella ensimmäisenä pelaajana 30 maalin rajapyykin rikki. Sen hän teki Mikkelin Jukureita vastaan tiistaina, kun Ässät voitti kotiottelunsa 4–1. Ruotsalaishyökkääjä laukoi pelissä kaksi osumaa, ja nyt hänellä on niitä kasassa 31. Maalipörssissä hän on viisi onnistumista edellä tilastossa toisena olevaa JYPin Robert Roobaa.

– Hyvä esitys meiltä ja kolme pistettä. Tarvitsemme pinnoja epätoivoisesti, että voisimme päästä pudotuspeleihin, Wännström analysoi.

– Sain ensimmäisessä maalissani hienon syötön Nicolai Meyerilta ja toisessa Peter Tiivolalta. Laukaukseni vain menivät tällä kertaa sisään.

Jukureita vastaan Wännström on paukuttanut kauden aikana peräti kuusi maalia. Yksi erikoisuus hänen kaudessaan on se, että Wännström on viettänyt kahden maalin iltapuhteita peräti kahdeksan kertaa, mutta hattutemppua hän ei ole vielä onnistunut tekemään.

– Minun täytyy selvästi tehdä töitä tuon asian muuttamiseksi, Wännström naurahti.