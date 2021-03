Uimahyppääjä Juho Junttila rikkoi EM-rajan – "On kiva, että lähtötaso on tällainen"

Uimahyppääjä Juho Junttila rikkoi metrin ponnahduslaudalla EM-kisojen A-rajan Helsingissä järjestetyssä näyttötapahtumassa.

A-raja on 326,78 pistettä, ja Junttilan parhaat tulokset olivat 340,80 sekä 344,35. EM-näyttöön vaaditaan kaksi suoritusta kyseisestä rajasta. Kolmen metrin ponnahduslaudalla Junttila rikkoi B-rajan.

– Kyllä tämä oli kauden avaukseksi riittävä, vaikka totta kai parannettavaa jäi melkein jokaiseen sarjaan. On kuitenkin kiva, että lähtötaso on tällainen. Se, että tietää EM-kisojen olevan edessä, lisää treenimotivaatiota, ja on hyvä saada konkreettinen tavoite, Junttila sanoi Uimaliiton tiedotteessa.

Junttila kokeili myös uutta hyppyä metrin ponnahduslaudalla.

– Se ei ollut vielä kisavalmis. Pitää seurata, kannattaako hyppyä tehdä EM-kisoissa vai menenkö aavistuksen tutummalla sarjalla.

Uimahyppyjen EM-kilpailut järjestetään Budapestissä 10.–16. toukokuuta.