F1-legenda pohti, onko Verstappen parempi kuin Hamilton – ja antoi tylyn arvion Bottaksesta

1980-luvulla kolme maailmanmestaruutta formula ykkösissä ajanut brasilialaissuuruus Nelson Piquet uskoo, että Max Verstappen "musertaisi" Lewis Hamiltonin, mikäli kaksikko ajaisi tallitovereina Mercedeksellä. Piquet'lla, 68, on myös varsin suorasukainen näkemys Hamiltonin nykyisestä tallitoverista Valtteri Bottaksesta.

– On hyvin vaikeaa vertailla kahta kuljettajaa, jos he eivät ole samassa tallissa. Mutta jos Max ajaisi Mercedestä, olen varma, että hän musertaisi Hamiltonin, vuosien 1981, 1983 ja 1987 mestari Piquet miettii Motorsport-sivustolla.

Bottas ei saa F1-legendalta armoa, kuten ei myöskään Bottasta Hamiltonin tallitoverina edeltänyt Nico Rosberg.

– Kyse ei ole siitä, etteikö Hamilton olisi hyvä. Mutta hänellä on alempiarvoinen kuljettaja vierellään, ja edellinen oli vieläkin huonompi. Hän (Rosberg) voitti (mestaruuden 2016), koska sinä vuonna Hamiltonilla oli kolareita ja keskeytyksiä.

Piquet näkee, että Bottas ei tuo Hamiltonille tarpeeksi haastetta. Verstappenilla taas Piquet'n mukaan riittää aggressiivisuutta.

– Hän (Verstappen) saattaa tehdä virheitä useammin tuon myötä, mutta mielestäni hän on Hamiltonia parempi. Hamiltonin on liiankin helppo voittaa kaikki mahdollinen, kun vierellä kakkoskuljettajana on Bottas.