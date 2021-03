Saksan maajoukkuemies kritisoi Qatarin MM-kisoja: "Töissä tauotta 50 asteen lämpötilassa"

Espanjalaisjätti Real Madridin ja Saksan jalkapallomaajoukkueen keskikenttämies Toni Kroos arvostelee kovin sanoin ensi vuoden MM-lopputurnauksen järjestämistä Qatarissa. Veljensä Felixin kanssa isännöimässään podcastissa Kroos toteaa, että "kisojen myöntäminen Qatarille ei ollut hyvä juttu, monestakin syystä".

– Ensinnäkin (kisapaikkoja rakentavien) työntekijöiden olosuhteet... ja se, että homoseksuaalisuus on rangaistavaa Qatarissa... ja se, että kyseessä ei ole jalkapallomaa, Kroos totesi podcastissaan.

– Monet qatarilaiset ja myös ulkomaalaiset työntekijät ovat töissä tauotta 50 asteen lämpötilassa. He kärsivät ajoittain ravinnon tai juomaveden puutteesta, mikä on hulluutta noissa olosuhteissa. Heillä ei ole terveydenhuoltoa, ja heitä kohtaan on myös jonkin verran väkivaltaa. Tällaisia asioita ei voi missään tapauksessa hyväksyä.

Kritiikki Qatarin kisoja kohtaan on yltynyt viime aikoina, ja alkaneissa Euroopan alueen MM-karsinnoissa on nähty esimerkiksi Hollannin, Saksan, Belgian ja Norjan pelaajien päällä paitoja, joissa viestitetään tukea ihmisoikeuksien toteutumiselle Qatarissa. Myös Suomen maajoukkue on julkaissut kannanoton ihmisoikeuksien puolesta.

Qatarin kisojen boikotointiin vuoden 2014 maailmanmestari Kroos ei kuitenkaan kehota.

– MM-kisojen näkyvyys voi tuoda näihin ongelmiin entistäkin enemmän huomiota. Boikotti ei varmaankaan juuri muuttaisi sikäläisten työläisten asemaa, Kroos näkee.