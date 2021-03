Suomen lohkon suosikki Ranska vierasvoittoon Bosniasta, Ukraina jäi tasapeliin Kazakstanin kanssa – Saksalle shokkitappio kotona

Suomi ei keskiviikkona pelannut pisteistä jalkapallon MM-karsintalohkossaan, mutta lohkon muut neljä maata olivat tositoimissa. Ykkössuosikki, hallitseva maailmanmestari Ranska hoiti leiviskänsä ottaen arvokkaan vierasvoiton Bosnia-Hertsegovinasta, mutta Ukraina koki takaiskua jäämällä kotitasapeliin Kazakstanin kanssa.

Ranskan 1–0-voittomaalin Sarajevossa viimeisteli 60. minuutilla Antoine Griezmann. Sunnuntaina kotonaan Suomen kanssa 1–1-tasapeliin jäänyt Ukraina otti lisää kolhua MM-toiveille menettämällä jälleen 1–0-johdon, jonka iski Kazakstanin verkkoon 20. minuutilla Roman Jaremtshuk. Lohkojumboksi veikkailtu Kazakstan tuli Kiovassa Serizhan Muzhikovin 59. minuutin maalilla tasoihin ja piti pintansa loppuun asti.

Ranska on lohkokärjessä koottuaan kolmesta ottelusta seitsemän pistettä. Kaikki kolme peliään tasan pelannut Ukraina on kolmessa pisteessä, kahden tasapelin Suomi kahdessa pisteessä ja Bosnia-Hertsegovina sekä Kazakstan yhdessä pisteessä. Suomella, Bosnialla ja Kazakstanilla on kaksi ottelua pelattuna.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Karsintapelit jatkuvat syyskuun alussa. Suomen seuraava karsintapeli on 4. syyskuuta pelattava kotiottelu Kazakstania vastaan.

Karsintaillan sensaatio koettiin Duisburgissa, kun Saksa kärsi 1–2-kotitappion Pohjois-Makedonialle. Saksa oli voittanut 17 edellistä MM-karsintapeliään, mutta Pohjois-Makedonia otti historiansa suurimman jalkapallosaavutuksen Eljif Elmasin voittomaalilla 85. minuutilla. Aiemmin makedonialaisveteraani Goran Pandev oli vienyt joukkueen johtoon, jonka kuittasi rangaistuspotkulla Ilkay Gündogan.

Kaksi ensimmäistä karsintapeliään voittanut Saksa on kolmen kierroksen jälkeen J-lohkossa kolmantena, tasapisteissä Pohjois-Makedonian kanssa. MM-karsintaan unelmastartin ottanut Armenia on yhdeksässä pisteessä, keskiviikkona se voitti kotonaan Romanian 3–2.