Lauri Markkanen palasi aloitusviisikkoon, Bulls hävisi viidennen peräkkäisen ottelun

Lauri Markkanen palasi aloitusviisikkoon, mutta hänen joukkueensa Chicago Bulls hävisi viidennen peräkkäisen ottelunsa NBA-koripalloliigassa, kun Phoenix Suns otti 121–116-voiton. Markkanen aloitti vahvasti ja keräsi ensimmäisen neljänneksen aikana kymmenen pistettä ja viisi levypalloa.

Sen jälkeen suomalaisen tahti hidastui. Markkasen koko ottelun saldot olivat 16 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 5/13, kymmenen levypalloa, kaksi syöttöä ja viisi pykälää pakkaselle jäänyt plus/miinus -saldo.

Bullsin puolustus ei voinut mitään Sunsin Devin Bookerille, joka heitti 45 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 17/24. Chicagon aloitusviisikon takamiehet Zach LaVine ja Coby White olivat ottelusta sivussa.

Päävalmentaja Billy Donovan selitti halunneensa kokeilla, voisiko Markkanen pelata pienen laitahyökkääjän paikalla Thaddeus Youngin ja Nikola Vucevicin rinnalla.

– Meillä on todella hyviä etukentän pelaajia, ja rehellisesti sanottuna halusin kokeilla, voisiko Lauri pelata kolmospaikkaa, jolloin voisimme pelata isommalla viisikolla. (Sunsin kolmospaikalla Mikal) Bridges on loistava pelaaja, hänellä on nopeutta ja taitoa. Se teki meistä myös pitempiä ja toi heittovoimaa kentille. Lauri ei ole pelannut oikeastaan yhtään pienen laitahyökkääjän paikalla, vaan isona laitahyökkääjänä tai keskushyökkääjänä, Donovan selvitti Twitterissä julkaistussa etämediatilaisuudessa.

Bullsin akilleenkantapää on koko kauden ajan ollut puolustus, eikä tappio Sunsille muuttanut tilannetta.

– Puolustuksessa hän oli ok. Meidän puolustuksemme ei ollut ok, mutta hän ei ollut syynä siihen, Donovan arvioi Markkasen puolustuspeliä.

Bulls on voittanut tällä kaudella kolme ottelua ja hävinnyt 18, kun vastassa on ollut vähintään puolet otteluistaan voittanut joukkue.

Bulls kohtaa seuraavaksi perjantaina liigan kärkijoukkueen Utah Jazzin.