Andrea Pirlo on valmentanut Juventuksessa kohtalaisen debyyttikauden – riittääkö se siltikään kyltymättömälle seurajohdolle?

Jalkapalloa seuraava maailma hieraisi silmiään viime elokuun alussa, kun Juventus ilmoitti ex-pelaajasuuruus Andrea Pirlon astuvan italialaisjätin päävalmentajaksi. Hän seurasi tehtävässä Maurizio Sarria, jonka Juventus-aika päättyi Mestarien liigan putoamiseen Lyonia vastaan.

Vajaat kahdeksan kuukautta myöhemmin Pirlo ja Juventus ovat mutkikkaassa tilanteessa. Seuran peräti yhdeksän Serie A:n mestaruuden putki on hyvin lähellä katketa.

Sarjakolmosena oleva Juventus lähtee kauden loppurutistukseen kymmenen pisteen päässä sarjakärki Interistä, jota valmentaa Juventuksen 2010-luvun alun menestysluotsi Antonio Conte.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lisäksi Juventus koki maaliskuun alussa jälleen nolon putoamisen Mestarien liigassa, kun Porto pullautti jatkoaikamaalilla torinolaiset ulos pudotuspelien avauskierrokselta.

Juventuksen puheenjohtaja Andrea Agnelli vakuutti Porto-otteluparin jälkeen, että Pirlo saa seurassa työrauhan. Liigamestaruuden todennäköinen lipeäminen voi kuitenkin muuttaa mielipidettä, sillä Juventus janoaa menestystä.

– En tiedä, saiko Sarri potkut Mestarien liigasta putoamisen takia. Työskentelen suurempaa projektia varten, joka jatkuu tämän kauden yli, Pirlo sanoi Porto-ottelun jälkeen Sky Sport Italialle.

Untuvikkona kohtalainen aloitus

Juventuksessa mestaruuksia vuosina 2012–15 juhlineen Pirlon valinta päävalmentajaksi oli yllättävä, sillä keskikentän maestrolla ei ollut lainkaan valmennuskokemusta. Vain yhdeksän päivää aiemmin hänet oli nimetty Juventuksen alle 23-vuotiaiden joukkueen valmentajaksi, mutta ylennys tuli pikatahdilla Juventuksen epäonnistuttua Mestarien liigassa.

Pirlo vannoi kauden alla dynaamisen pelitavan nimeen, jossa pelaajat liikkuvat runsaasti ja vaihtavat pelipaikkoja keskenään.

– Mielestämme Andrea on syntynyt tekemään tätä. Hänet oli tarkoitettu pelaajana suuruuteen, ja uskomme, että hän tekee saman myös valmentajana, seuran jalkapallojohtaja Fabio Paratici sanoi nimityksen yhteydessä.

41-vuotiaan Pirlon voi katsoa valmentaneen Juventuksessa kelvollisen debyyttikauden, jota kehno menestys kuitenkin varjostaa. Juventus on Pirlon alaisuudessa päästänyt vähiten maaleja Serie A:ssa ja tehnyt kaksi osumaa ottelua kohden.

Pirlon valmistautumisaika Juventuksen kanssa jäi lyhyeksi ennen kauden alkua. Mustavalkoisten mestaruussauma näyttääkin kaatuvan etenkin kehnoon alkukauteen, sillä joukkue aloitti sesongin viidellä tasapelillä kahdeksasta ottelusta.

Paljon pelissä loppukaudella

Valmentajakysymyksen lisäksi Juventuksen seurajohdolla on lähitulevaisuudessa paljon muutakin pähkäiltävää. Joukkue on tällä hetkellä hieman välimallin tilassa, sillä mukana on ikääntyvää mestaruusrunkoa, mutta myös nuoria tuttavuuksia, kuten Fiorentinasta lainalla oleva Federico Chiesa.

Oma lukunsa on supertähti Cristiano Ronaldo, jonka lähtöhuhut voimistuivat Porto-tappion jälkeen. Portugalilainen on jälleen mättänyt yli 40 prosenttia Juventuksen kauden liigamaaleista, mutta seuran menestyskäyrä Mestarien liigassa on vain laskenut Ronaldon saapumisen jälkeen.

Sarri ja hänen edeltäjänsä, Juven kahdesti Mestarien liigan finaaliinkin johtanut Massimiliano Allegri saivat Torinosta kenkää liigamestaruuksista huolimatta. Nyt Juventuksen valtakausi on tulossa ainakin hetkellisesti tiensä päähän Italiassa, ja seuralegenda Pirlon asema "Vanhassa Rouvassa" on vaakalaudalla.

Pirlon on maksimoitava Juventuksen loppukauden tulokset tai hänen päävalmentajauransa saa kovan kolhun ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan.