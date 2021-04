For You Kotka Oy:n omistama Whole Lotta Loven hurja vire jatkui Vincennesissä Ranskassa pitkäperjantaina. Philippe Daugeard ajoi sen voittoon Prix Amaltheassa. Suomalaisomistajien kaksoisvoitto oli lähellä. Tuulilaukka Oy:n Martin de Bos otti kolmossijan.

Daugeard ajoi rohkeasti, ja Whole Lotta Love juoksi lähes koko matkan johtohevosen rinnalla. 8-vuotias Suomessa syntynyt ruuna oli lopussa selvästi vahvin ja paineli 26 100 euron voittoon ajalla 12,3a/2100m. Datcha otti kakkossijan. Franck Nivardin ajama ja Philippe Billardin valmentama Martin de Bos kiri hyvin kolmanneksi. Whole Lotta Love on menestynyt myös tällä kaudella mainiosti Ranskassa. Se on juossut viisi kilpailua ja ottanut kaksi ykköstä. Voittosumma on karttunut 65 140 eurolla. Mainos alkaa Mainos päättyy