NBA määräsi tähtipelaajalle isot sakot sanaharkasta näyttelijän kanssa sosiaalisessa mediassa

Durant pyysi kielenkäyttöään julkisesti anteeksi.

Sanaharkka alkoi siitä, että Rapaport oli arvostellut Durantin joulukuista haastattelua. Rapaport julkaisi ilmeisesti vain osia kaksikon viestivaihdosta, mutta julkaistuissa viesteissä Durant vaikutti haastavan Rapaportin fyysiseen yhteenottoon ehdottamalla tapaamispaikkaa. Rapaport vastasi kehottamalla Durantia auttamaan "Brownsville, Brooklynin" lapsia. Brownsville on pääosin mustien asuttama kaupunginosa.

New York Timesin mukaan valkoihoinen Rapaport on julkisesti esittänyt rasistisia kommentteja. Aiemmin näyttelijänä tunnettu Rapaport on viime aikoina herättänyt huomiota rajupuheisen podcastin isäntänä sekä riitelijänä sosiaalisessa mediassa.