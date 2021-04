PK-35 Vantaa ja Åland United taistelevat naisten cupin mestaruudesta – "Jännitti hurjan paljon"

Jalkapallon naisten Suomen cupin loppuottelussa nähdään entisen mestariseuran ja hallitsevan ykkösen kohtaaminen, kun PK-35 Vantaa ja Åland United lunastivat finaalipaikat.

PK-35 Vantaa oli vuosia naisten liigan mahtitekijä, kunnes tie vei ennen kauden 2019 alkua sarjaporrasta alemmas seuran menetettyä liigalisenssinsä. Viime kaudella PK-35 Vantaa sijoittui pääsarjassa eli Kansallisessa liigassa seitsemänneksi.

Åland United on puolestaan hallitseva liigamestari ja cupin ykkönen.

Lauantaina PK-35 Vantaa eteni cupin finaaliin kaadettuaan välierissä HJK:n. Vantaalla pelattu ottelu ratkesi vasta rangaistuspotkukilpailussa, jossa kotijoukkue teki neljä ja vieraat kolme maalia. Rangaistuspotkukilpailussa kahdesti torjunut Velma Oikarinen oli vantaalaisten hahmoja.

Varsinaisen peliajan ja jatko-ottelun jälkeen tilanne oli 1–1. Åland United kukisti välierien maalijuhlassa KuPSin 4–3.

– Tämä antaa henkisesti paljon, ja itseluottamus vaikuttaa myös liigakauden alkuun, PK-35 Vantaan hyökkäyspään avainpelaaja Oona Sevenius sanoi.

Sevenius, 16, kuuluu niihin pelaajiin, joilta odotetaan entistä vahvempaa läpimurtoa Kansallisen liigan eliittiin. Viime kaudella liigan nuorimpana pelaajana vastuuta saanut Sevenius on tehnyt tämän kauden neljässä cupin pelissään viisi maalia.

– Sellainen fiilis on, että maalivire jatkuu. Harjoituskausi on mennyt tosi hyvin. Uskon, että olen saanut kokemuksen kautta varmuutta.

Sevenius onnistui rangaistuspotkukilpailussa.

– Jännitti hurjan paljon, eikä se loppunut oman vetoni jälkeen. Jännitän aina kaikkea, hän naurahti.

KuPSilla kolme rankkarimaalia

Kotijoukkue PK-35 Vantaalla oli alussa vaikeuksia vieraiden prässin kanssa, ja melko tasaisen ensimmäisen puoliajan ainoa maali nähtiin runsaan puolen tunnin kohdalla. Asialla oli HJK:n Maaria Roth, joka ohjasi Katariina Kosolan matalan keskityksen yläkulmaan.

Toisella puoliajalla PK-35 Vantaa sai otteen pelistä ja tasoitti 73. minuutilla Sanna Saarisen ohjattua Reetta Suomelan syötön läheltä sisään. HJK painoi toisen puoliajan lopun päälle, mutta enempää maaleja ei nähty kuin vasta rangaistuspotkukisassa.

Kahdesti viimeistellyt Cassandra Korhonen vei kotijoukkue Åland Unitedin toisen välierän alussa maalin johtoon. KuPS tuli avauspuoliajalla ohi Aino Krögerin ja Gentjana Rochin rangaistuspotkumaaleilla.

Toisella puoliajalla Åland United viimeisteli tarvittavat osumat. Kamppailun erikoisuus oli, että Kröger teki myös toisella puoliajalla rangaistuspotkumaalin, joten kaikki kuopiolaisten osumat syntyivät pilkuista.

Cupin arvostus laskenut

Naisten cupin asema on herättänyt keskustelua vähäisen osallistujamäärän takia. PK-35 Vantaan päävalmentaja Jari Väisänen korostaa cupin merkitystä mutta tiedostaa ongelmat.

– On se iso juttu, mutta kyllä siihen pitäisi saada lisää cup-tunnelmaa, eli pelattaisiin enemmän. Kun loppuottelu pelataan joskus syksyllä, moni unohtaa koko cupin. Valitettavasti suosio on pudonnut. Liigajoukkueet haluavat voittaa cupin, koska se on taloudellisestikin tärkeä asia, Väisänen sanoi.

Liigakausi pyörähtää käyntiin 17. huhtikuuta tyhjille katsomoille, mikäli koronarajoituksiin ei tule muutoksia.

– Tämä oli meille tärkeä peli: fyysisesti rankka, osui oikeaan kohtaa ja saimme vielä onnistumisen, Väisänen muistutti.

Kansallisen liigan joukkueet ovat valmistautuneet kauteen koronapaineessa.

– Ainakaan meidän joukkueessamme ei ole näkynyt turhaa voivottelua, Sevenius vakuutti.