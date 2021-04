Ronaldo pelasti Juventukselle paikallispelistä pisteen – torinolaisjätin mestaruushaaveille uusi kolaus

Juventuksen haaveet kymmenennestä peräkkäisestä jalkapallon Italian Serie A:n mestaruudesta kokivat uuden kolauksen. Joukkue jäi lauantaina Torinon paikallisottelussa 2–2-tasapeliin.

Toisen polven huippupelaaja Federico Chiesa vei Juventuksen 13. minuutilla johtoon laukomalla pallon maalivahti Salvatore Sirigun jalkojen välistä sisään.

Sen jälkeen esille astui kotijoukkue Torinon Antonio Sanabria. Ottelun 27. minuutilla Wojciech Szczesny torjui, ja Sanabria pukkasi irtopallon sisään. Toisen puoliajan avausminuutilla Sanabria laukoi helpohkosti pallon sisään.

Juventus hallitsi, mutta sitkeästi puolustanut Torino kesti pitkään. Lopulta supertähti Cristiano Ronaldo pukkasi Juventuksen tasoituksen, kun kamppailua oli takana 79 minuuttia.

Ottelun lopussa Torinolla oli pari maalipaikkaa, mutta lisäosumia ei nähty. Torino on sarjataulukossa vasta sijalla 17.

Juventus on jäänyt yhdeksän pistettä sarjakärki Interistä, joka on pelannut ottelun torinolaisjättiä vähemmän. Inter kohtaa lauantain myöhäispelissä vieraissa Bolognan. Juventuksella on tilillään 28 ottelua ja Interillä 27 ennen Bologna-kamppailua.

AC Milanin kotituska jatkui

Neljäntenä olevan Juventuksen edelle mahtuvat Interin lisäksi AC Milan ja Atalanta. AC Milan jäi lauantaina 1–1-kotitasapeliin Sampdoriaa vastaan, ja Atalanta väänsi kotonaan 3–2-voiton Udinesesta.

AC Milanille kotipelit ovat tuottaneet tuskaa, sillä joukkueen tuorein kotivoitto on lähes kahden kuukauden takaa. Lauantaina joukkueelle pisteen pelasti norjalainen Jens Petter Hauge päätösminuuttien maalillaan.

AC Milan pelasi ison osan toisesta puoliajasta miehen ylivoimalla, muttei kyennyt voittoon.

– Tällä hetkellä Interillä on Scudetto (mestaruus) käsissään. Vain he voivat menettää sen, AC Milanin päävalmentaja Stefano Pioli sanoi uutistoimisto AFP:lle.

AC Milan on jäänyt Interistä viisi pistettä. Lisäksi AC Milanilla on kaksi ottelua enemmän pelattuna, joten Interin kärkipaikka on melko tukeva.

Perparim Hetemaj'n edustama Benevento pelasi lauantaina 2–2-kotitasapelin Parmaa vastaan. Hetemaj oli koko ottelun kentällä ja sai tilastoihinsa keltaisen kortin.