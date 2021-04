Olympialaisten soihtuviesti suljetaan yleisöltä Osakan prefektuurissa

Tokion kesäolympialaisten soihtuviesti suljetaan yleisöltä koko Osakan prefektuurin alueella. Aiemmat pahenevan koronaepidemian takia kiristetyt rajoitukset koskivat vain Osakan kaupunkia.

Osakan viranomaiset ilmoittivat uusista koronamääräyksistä keskiviikkona.

– Olemme päättäneet pyytää Osakan alueen asukkaita välttämään tarpeetonta liikkumista. Sen takia me suljemme myös soihtuviestin kaikilta yleisiltä tieosuuksilta, prefektuurin kuvernööri Hirofumi Yoshimura ilmoitti.

Viranomaiset suunnittelevat soihtuviestille vaihtoehtoista reittiä yleisöltä suljettavan puiston alueella.

Olympiatulta lähdettiin kuljettamaan Fukushimasta kohti Tokiota 25. maaliskuuta. Viestin on tarkoitus kulkea Osakan alueella 13.–14. huhtikuuta.

Koronatilanteen takia viestin avajaisjuhlallisuuksia vietettiin ilman yleisöä. Myöhemmin ihmisiltä on vaadittu hengityssuojainten käyttöä niillä osuuksilla, joilla yleisö on päässyt seuraamaan viestin kulkua.

Koronatapausten määrä on kasvussa

Osakan alue on julistettu hälytystilaan sen jälkeen kun terveydenhuoltojärjestelmä alkoi kuormittua huolestuttavasti koronatartuntojen takia.

Yoshimuran mielestä soihtuviestin kuljetus julkisilla teillä ei ole Osakan nykyisessä koronatilanteessa sopivaa, koska se houkuttelisi paikalle suuria väkijoukkoja.

Viime viikolla Yoshimura ehdotti, ettei soihtuviestiä tuotaisi Osakaan lainkaan. Päätös viestin siirrosta yleisöltä suljettavalle alueelle tehtiin kompromissina.

Olympialaisten on tarkoitus alkaa 23. heinäkuuta. Järjestäjät ovat kuitenkin saaneet viime päivinä huonoja uutisia, kun maan koronatilanne on huonontunut ja kisojen testitapahtumia on jouduttu perumaan matkustusrajoitusten takia.

Worldometer-sivuston mukaan Japanissa on paljastunut huhtikuun aikana yli 2 000 koronatartuntaa päivittäin. Kaikkiaan Japanissa on todettu lähes 490 000 tartuntaa pandemian aikana.

Tokion kesäolympialaisten alkuun on reilut sata päivää.