Lukko varmisti runkosarjan voiton – "Kertoo hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä"

Rauman Lukko on jääkiekon SM-liigan runkosarjan voittaja kaudella 2020–21. Raumalaisten kautta aikojen ensimmäinen ykkössija varmistui torstaina, kun Lukko kaatoi kotihallissaan Tampereen Ilveksen tiukan väännön jälkeen maalein 4–3.

Lukon pistemäärä ennen kahta viimeistä kierrosta on 121, mikä on samalla myös seuran uusi ennätys. Viime kaudella pisteitä kertyi 118.

– Runkosarjan voitto kertoo hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä, mitä on tehty pitkin kautta. Olen ylpeä tästä joukkueesta, hehkutti Lukon puhemiehenä toiminut kakkosvalmentaja Erik Hämäläinen ottelun jälkeen.

– Ottelu oli kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja värikäs. Ilves sai otteen hetkeksi, kun emme onnistuneet kahden miehen ylivoimalla, mutta tulimme hyvin takaisin peliin tekemällä paljon ja ahkerasti töitä, Hämäläinen ynnäsi.

Lukon voiton varmisti liigan rankkarispesialisti Robin Press, joka sijoitti ratkaisevan kiekon rangaistuslaukauksesta ohi Ilves-maalivahti Eetu Mäkiniemen ajassa 57.13. Tilanteeseen ajauduttiin Ilveksen pelaajan heitettyä mailan kohti maalia lauotun kiekon eteen.

Puolustajien pistepörssiä johtava ruotsalainen on tehnyt tällä kaudella jo 48 tehopistettä. Yli 50 pisteeseen pääsarjatasolla on yltänyt ainoastaan kuusi puolustajaa: Pekka Rautakallio ja Brian Rafalski (53), Reijo Ruotsalainen ja Timo Jutila (51) sekä Cory Murphy ja Oliwer Kaski (50). Pressillä on vielä kaksi ottelua aikaa rajan rikkomiseen.

Kolmannessa erässä raumalaisista onnistui myös Eetu Koivistoinen, joka tasoitti ensin numeroihin 2–2 alivoimalla. Saman miehen 3–2-osuma syntyi puolestaan ylivoimalla.

Lukon avausmaalin (1–0) viimeisteli Pavol Skalicky. Ilveksen onnistujat olivat Kalle Maalahti, Anssi Salmela ja Joni Ikonen.

– Ei Lukko ole suotta kärjessä, kun se pystyy kääntämään nämä tiukatkin väännöt voitoksi. Me olimme välillä kuskinkin paikalla, mutta vastustaja vei pisteet osin meidän virheidemmekin ansiosta. Nyt tekee kipeää, Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä tiivisti.