Classicin ykköskenttä murjoi Oilersin toistamiseen maanrakoon F-liigan finaaleissa – "Vähän kaivataan leveämpiä hartioita, että pelejä voidaan voittaa"

Classic ja varsinkin sen ykköskenttä oli torstai-iltana toistamiseen vertaansa vailla miesten salibandyn F-liigan finaalisarjassa. Classic johtaa finaalisarjaa 2–0, kun sarjan toinen ottelu Espoossa päättyi tamperelaisten 6–1-voittoon Oilersista.

Classicin ykköskentän laitahyökkääjät Sami Johansson ja Eemeli Salin takoivat molemmat kaksi maalia ja yhden syöttöpisteen. Kesken pudotuspelien tehoduon keskeltä puolustajan paikalle siirretty Nico Salo ei haikaile omien tehopisteidensä perään.

– On hienoa pelata myös tuolta ja jaella äijille syöttöjä, se on ihan hauskaa. Kyllä tuo meidän pelaaminen aika hybridipelaamista on, että äijät liikkuu ja pääsee itsekin myös hyökkäyspäässä pyörimään, Salo sanoi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Classic piti Oilersin tiukasti pois parhailta maalipaikoilta ja latoi tarvittavat kaksi maalia jokaisessa erässä. Lassi Torisevan nollapeli murtui vasta noin kolme minuuttia ennen loppua, kun Justus Kainulainen onnistui Oilersin pelatessa ilman maalivahtia.

– Ollaan pyritty saamaan sellainen rutiini tähän jengiin, että tilanteesta huolimatta pelataan loppuun asti. Ei anneta Oilersille mitään ilmaiseksi, että pääsisivät sarjaan mukaan, Salo ruoti voitonavaimia.

Oilers ruuvasi ketjut uusiksi

Oilersin pudotuspelikevään paras pistemies Rasmus Kainulainen oli torstaina pelikiellossa. Oilersin kakkoskentälle tuli puolestaan maanantaina täyteen 130 minuuttia pudotuspelisalibandya ilman maalia, joten Oilersin päävalmentaja Heikki Luukkonen oli ravistellut kenttäkoostumukset uusiksi. Justus Kainulainen sai vierelleen Heikki Iiskolan ja Santeri Lindforsin, mutta edelleen tolppien väliin osui vain Kainulainen.

– Mielestäni meillä kaikki viisikot onnistuivat luomaan maalipaikkoja. Olivatko ne sitten riittävän hyviä, vai olivatko Toriseva ja Classicin puolustus sitten edellä? Luukkonen mietti.

– Toistaiseksi meillä on vasta yksi jätkä onnistunut finaaleissa maalinteossa. Vähän kaivataan leveämpiä hartioita, että pelejä voidaan voittaa, Luukkonen jatkoi.

Oilersilla on valtava vuori kiivettävänä, kun sarja jatkuu perjantaina Tampereella. Oilersin edellisestä vierasvoitosta Classicista tuli viime sunnuntaina kuluneeksi kymmenen vuotta.