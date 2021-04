Olympiakomitean toimitusjohtaja ravisteli hallitusta: "Emme voi palata siihen absurdiin tilanteeseen"

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen näkee, että koronaviruskriisin jälkihoidossa liikunnan ja urheilun merkitys tulee korostumaan. Hän on huolissaan siitä, millaisia uhkakuvia liikunnan ja urheilun yllä on.

Harrastustoiminta ja kilpaurheilu ovat olleet suuria kärsijöitä koronakriisin aikana eikä tulevaisuuden näkymä ole välttämättä valoisa.

– Nyt on tärkeää keskustella liikunnan merkityksestä ja sen yhteiskunnallisesta painoarvosta, koska meillä on isoja uhkakuvia. Se ei ole vain korona. Kahden viikon päästä on kehysriihi, missä maamme hallitus pohtii valtiontalouden tilaa ja rakentaa näkymää tuleville vuosille, Salonen kertoi perjantaina.

Salonen toimi alustajana Olympiakomitean, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen järjestämässä seuratoiminnan tilannekatsauksessa.

– Liikunta ja urheilu ovat kovimmassa paineessa ja haasteessa tässä. 92 prosenttia valtion liikuntabudjetista perustuu valtion rahapelitoiminnan tuottoihin. Nyt näkymänä on, että kolmannes rahapelitoiminnan tuotoista uhkaa jäädä saamatta pysyvästi. 50 miljoonaa menisi, 100 miljoonaa jäisi, Salonen lateli.

– Määrää pitäisi pystyä kasvattamaan, että toipuisimme koronakriisiä edeltäneelle tasolle.

Hän otti kantaa myös Suomen hallituksen exit-strategiaan.

– Olen äärimmäisen hämmentynyt terminologiasta, jota valtioneuvosto käytti. Siellä puhutaan lasten ja nuorten toiminnan vapauttamisesta niin, että joskus viikkojen päästä lapset ja nuoret pääsisivät ensin ulkona ja sitten jonain tuntemattomana määrittelemättömänä päivänä sisällä harrastamaan. Tämä ei todellakaan käy liikunta- ja urheiluyhteisölle.

Miten voi purkaa rajoituksen, jota ei ole?

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) sulkutilaa edeltänyt lausunto ihmetytti Salosta vielä yli kuukausi myöhemmin.

– Ennen maaliskuun sulkua pääministerin suulla todettiin, ettei lapsia kuriteta (viemällä harrastusmahdollisuudet), Salonen sanoi ja tähdensi lapsien tarkoittavan tässä yhteydessä alakouluikäisiä vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneitä.

– Miksi exit-strategiassa edes pyörii lapsi-sana mukana? Se antaa harhaanjohtavan kuvan. Tälläkään hetkellä alle 12-vuotiailla ei ole rajoituksia. He saavat toimia. Kun ei ole rajoituksia, niin miten niitä voidaan purkaa?

Salonen kaipaa selkeyttä myös siihen, miten 12–20-vuotiaiden nuorten harrastusten aloittaminen ulkona ja sitten sisällä saadaan toteutettua.

– Aloittamisen pitää tapahtua samassa tahdissa kuin ravintolarajoituksia aletaan höllentää. Emme voi palata siihen absurdiin tilanteeseen, että baarit ja ravintolat ovat auki ensin, ja vasta sitten nuoret pääsisivät urheilemaan, kilpailemaan ja kuntoilemaan, Salonen sanoi, mutta korosti vierastavansa vastakkainasettelua eri toimialojen välillä.

Toimitusjohtaja nosti esiin sen, että suurin osa suomalaisista liikkuu liian vähän. Hän mainitsi liikkumattomuuden hinnaksi kolme miljardia euroa vuodessa.

– Liikunnalla on talous- ja terveyshyötyjä, mutta myös se, että liikunta tuottaa iloa ja positiivisuutta arkeen. Ja erityisesti näinä vaikeina aikoina, Salonen sanoi.