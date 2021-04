Suomen miesten futsalmaajoukkue on voittanut EM-karsinnoissa Montenegeron 2–1. Podgoricassa pelattu ottelu ratkesi dramaattisesti, kun Juhana Jyrkiäinen laukoi pallon päätöshetkillä maaliin.

Montenegro meni 11. minuutilla johtoon Eldin Corovicin rangaistuspotkulla, ja Suomi tasoitti heti perään Jarmo Junnon laukauksella.

Suomen EM-unelma on elossa. Joukkue on lohkossaan kolmantena, kun jäljellä on ensi viikolla Vantaalla pelattava Belgia-ottelu. Suomi ja Belgia ovat seitsemässä pisteessä. Lohkovoittajat ja kuusi parasta lohkokakkosta etenevät suoraan EM-kisoihin. Kaksi muuta lohkokakkosta pelaa kaksiosaisen jatkokarsinnan.

