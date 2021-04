Traore laukoi Wolvesin voittoon viime minuuteilla

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Fulhamin ja Wolverhamptonin perjantain myöhäiskohtaaminen ratkesi vasta pelin lisäminuuteilla. Wolves jätti lontoolaisisännät taakseen varsinaisen peliajan päätyttyä, kun Adama Traore iski 1–0-voittomaalin lisäajan toisella minuutilla.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Traoren edellinen valioliigamaali oli lähes 50 pelin takaa.

Wolves oli karkaamassa johtoon jo aiemmin, mutta Willian Josen ensimmäisen puoliajan lopun osuma hylättiin VAR-tarkistuksen jälkeen paitsiona.

Neljättä kertaa putkeen hävinneen Fulhamin toiveille Valioliigassa pysymisestä uusi tappio oli isku. Joukkue on sarjataulukossa sijalla 18, juuri karsiutumisrajan alapuolella. Eroa sijalla 17 olevaan Newcastleen on kolme pistettä. Fulham on lisäksi pelannut kaksi peliä Newcastlea enemmän. Wolves on sijalla 12.

BBC:n mukaan pelaajat pitivät Lontoossa pelatussa ottelussa mustia käsivarsinauhoja perjantaina 99-vuotiaana kuolleen prinssi Philipin muistoksi. Ennen pelin alkamista pidettiin myös hiljainen hetki.