Norwichin nousu Valioliigaan ei varmistunut vielä, Marcus Forss teki Brentfordille maalin

Teemu Pukin edustama Norwich haki jalkapallon Englannin mestaruussarjassa 1–0-vierasvoiton Derbystä. Voitostaan huolimatta Norwich ei varmistanut vielä nousua Valioliigaan, sillä myös muut kärkipään ryhmät voittivat.

Norwich johtaa sarjaa kahdeksan pisteen erolla Watfordiin, kun molemmilla on viisi peliä jäljellä.

Brentford on jäänyt kärjestä 17 ja Swansea 18 pistettä. Sekä Brentfordilla että Swansealla on kuusi ottelua jäljellä, joten niillä on matemaattiset mahdollisuudet saavuttaa Norwich. Mestaruussarjan kaksi parasta nousee suoraan Valioliigaan.

Pukki jäi lauantaina ilman maalia ja tuli vaihtoon 85. peliminuutilla. Norwichin voitto-osuman viimeisteli komealla avauspuoliajan vapaapotkullaan Kieran Dowell.

Brentfordin suomalaiskärki Marcus Forss oli avauksessa ja laukoi ensimmäisellä puoliajalla 0–2-maalin rangaistusalueen sisältä. Brentford murskasi vieraissa Prestonin 5–0. Osuma oli Forssille kauden kuudes Englannin mestaruussarjassa.