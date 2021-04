Jesse Lingard jatkoi loistovirettään ja tykitti kaksi maalia Leicesterin verkkoon

Tammikuun lopussa West Hamiin lainalle siirtynyt Jesse Lingard jatkoi loistovirettään viimeistelemällä kaksi maalia Leicesterin verkkoon.

Mainiota kautta pelaava kotijoukkue West Ham voitti 3–2 ja nousi jalkapallon Englannin Valioliigassa neljänneksi. Leicester on West Hamia pisteen edellä ja kolmantena.

Hyökkäävänä keskikenttämiehenä viihtyvä Lingard laukoi taidolla avausmaaliin 29. minuutilla. Jatkoa seurasi avauspuoliajan lopussa, kun Leicesterin puolustus nukkui ja Lingard viimeisteli tyhjiin.

Toisen puoliajan alussa Jarrod Bowen vei West Hamin 3–0-johtoon. Leicester nousi kahdella Kelechi Iheanachon osumalla maalin päähän. Vaisun avauspuoliajan pelannut Leicester painoi ottelun lopussa rajusti päälle, mutta West Ham kesti.

Lingard jäi tällä kaudella Manchester Unitedissa sivuraiteelle, mutta West Hamissa hän on loistanut. Lingard on tehnyt West Hamille kahdeksan liigamaalia yhdeksässä pelissään.

Saint-Maximin taituroi Newcastlen voittoon

Newcastlen ranskalaistaituri Allan Saint-Maximin tuli Burnley-pelissä 57. minuutilla vaihdosta kentälle, ja välittömästi alkoi tapahtua. Newcastle oli vieraspelissään tuossa vaiheessa 0–1-tappiolla Matej Vydran lauottua Burnleyn avauspuoliajalla johtoon.

Kaksi minuuttia kentälle tulonsa jälkeen Saint-Maximin petasi laukaisupaikan Jacob Murphylle, jonka veto painui takanurkkaan. Viisi minuuttia tasoituksesta Saint-Maximin päätti komean kuljetuksensa laukaukseen, joka vei Newcastlen 2–1-voittoon.

Ottelussa herätti keskustelua avauspuoliajan tilanne, jossa Burnleyn James Tarkowskin jalka osui Sean Longstaffia päähän. VAR-tarkistuksen jälkeen rangaistuspotkua ei tuomittu.

Tappio oli tyly isku Burnleylle, joka prässäsi aggressiivisesti, painoi päälle ja oli pelissä vahvasti mukana.

Tällä kaudella muun muassa koronaviruksesta kärsinyt Saint-Maximin palasi Newcastlen edellisessä pelissä Tottenhamia vastaan vaihdosta tositoimiin loukkaantumisensa jälkeen.

Laitapelaajana parhaiten viihtyvän ranskalaisen paluu on tärkeä asia Newcastlelle, joka on sijalla 17. Newcastlen ero ensimmäisellä putoajan paikalla olevaan Fulhamiin on kuusi pistettä. Newcastle oli pelannut seitsemän edellistä liigakamppailuun ilman voittoa.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään ottelut Tottenham–Manchester United ja Sheffield United–Arsenal.