Golffari Matsuyama toi Masters-turnauksessa Japanille historiallisen voiton

Japanin Hideki Matsuyama on voittanut Yhdysvaltain Augustassa pelatun golfin Masters-turnauksen. Matsuyama on ensimmäinen japanilainen mies, joka on voittanut golfissa merkittävän arvoturnauksen.

Matsuyama käytti viimeisellä eli neljännellä kierroksella 73 lyöntiä. Lyöntejä hänelle kertyi yhteensä 278. Yhteistulos oli 10 alle parin. Turnauksessa toiseksi sijoittui Yhdysvaltain Will Zalatoris, jonka tulos oli 297 lyöntiä eli yhdeksän alle parin. Kolmannen sijan jakavat yhdysvaltalaiset Jordan Spieth ja Xander Schauffele. Molempien tulos oli seitsemän alle parin. Turnaus oli kauden ensimmäinen miesten arvoturnaus. Turnauksen palkintosumma on 2,07 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli 1,74 miljoonaa euroa. – Toivottavasti olen pioneeri, ja monet muut japanilaispelaajat tulevat perässä, Matsuyama kommentoi voittoaan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan. Yksikään japanilainen ei ole aiemmin sijoittunut Masters-turnauksessa neljättä sijaa korkeammalle. Japanin menestyksestä golfin merkittävissä arvoturnauksissa ovat aiemmin vastanneet naiset. Hisako Higuchi voitti LGPA-mestaruuden vuonna 1977, ja Hinako Shibuno voitti kaksi vuotta sitten naisten Britannian avoimet.