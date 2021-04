Suomalaisittain historiallisessa EM-jalkapallossa vielä moni asia auki

Lukuisten jalkapalloihmisten kalentereihin on merkitty punakynällä 11. kesäkuuta, jolloin miesten EM-lopputurnauksen on määrä pyörähtää käyntiin.

Turnaus on tarkoitus pelata 12 kaupungissa ja yhtä monessa maassa, mutta koronapandemia aiheuttaa kysymysmerkkejä. Suurimmat kysymykset liittyvät siihen, voidaanko turnausta pelata kaikissa isäntäkaupungeissa ja kuinka paljon katsojia stadioneille on mahdollista ottaa.

Järjestäjämaiden oli määrä ilmoittaa 7. huhtikuuta mennessä Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle katsojasuunnitelmistaan. Päivämäärä toi vastauksia vain osaan kysymyksistä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Uefan hallituksen on määrä kokoustaa 19. huhtikuuta.

– Varmaan silloin keskustellaan kisapaikoista ja katsojamääristä. En tiedä, ilmoitetaanko päätöksistä heti vai vasta myöhemmin, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoo STT:lle.

Yleisömäärissä paljon vaihtelua

Suomalaisittain ainakin jossain määrin huojentava tieto on, että Kööpenhamina ja Pietari ilmoittivat jo ennen takarajaa suunnitelmistaan.

Pietarin stadionille on tarkoitus ottaa vähintään puolet yleisökapasiteetista eli yli 30 000 katsojaa. Kööpenhaminan Parkenille voitaisiin ottaa EM-peleihin 11 000–12 000 katsojaa. Ensi kertaa EM-lopputurnaukseen yltänyt Suomi kohtaa Tanskan Kööpenhaminassa 12. kesäkuuta, Venäjän Pietarissa 16. kesäkuuta ja Belgian Pietarissa 21. kesäkuuta.

Glasgow sekä Amsterdam ovat ilmoittaneet kunkin EM-pelin mahdolliseksi määräksi 12 000 ja Bukarest 13 000 katsojaa. BBC:n mukaan Lontoon Wembleylle on kaavailtu lohko-otteluihin 20 000 katsojaa ja pudotuspelikamppailuihin enemmän. Uefa on vahvistanut, että Bakun tämän hetken suunnitelma on 50 prosenttia yleisökapasiteetista ja Budapestin täysi stadion.

Rooma, München, Bilbao ja Dublin eivät ole ilmoittaneet yleisötavoitteitaan. Mediatietojen mukaan suurimmassa vaarassa menettää kisaisännyytensä ovat Dublin ja Bilbao.

Oma kysymyksensä on, kuinka paljon kisaturisteja turnauspaikkakunnille voidaan ottaa ja pääsevätkö vieraskannattajat ylipäätään kaikkiin kaupunkeihin.

Valtaosassa maista urheilukatsomot ovat olleet pitkään yleisöltä kiinni. Venäjällä katsojia kuitenkin otetaan tälläkin hetkellä esimerkiksi jalkapalloliigan ja jääkiekon KHL:n peleihin.

Lahdella on lupaava viesti Pietariin suuntaaville.

– Juttelin Venäjän palloliiton puheenjohtajan (Aleksandr Djukov) kanssa, ja hän toivotti suomalaisfanit tervetulleiksi. Jokaisen täytyy tietysti miettiä, miten esimerkiksi matkustamiseen suhtautuu.

Lahdella ei ole tarkkaa tietoa, miten Uefa aikoo ratkaista vieraskannattajien lippukiintiöiden suuruudet. Kisaturistien esteeksi saattavat tulla myös monet matkustusrajoitukset.

Leiripaikkana Repino yhä mielessä

Jos yksi tai useampi järjestäjämaa putoaa pois, otteluita pitäisi sijoittaa muille paikkakunnille.

– Kisapaikkakunnista päättämistä ei voi paljoa lykätä huhtikuun 19. päivästä varsinkaan, jos base campeja (joukkueen tukikohta) joudutaan järjestelemään uudelleen. Siltä osin ollaan aika viimeisten hetkien äärellä 19. huhtikuuta, Lahti sanoo suoraan.

Huuhkajien kotipesän on määrä olla Pietarin liepeillä Repinossa.

– Jos jotain hälyttävää tapahtuu, vaihtoehtona on, että pidämme base campin Suomessa.

Lahden mukaan yksi Uefan kokousaiheista saattaa olla EM-miehistöjen pelaajamäärien kasvattaminen kahdella nykyisestä 23:sta. EM-kokoonpanot on nimettävä viimeistään kymmenen päivää ennen turnauksen alkua.

– Olisimme varmaan sen puolella, että joukkueen pelaajamäärää voitaisiin kasvattaa.